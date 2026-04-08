Олександр Кацуба: «Енергонезалежність України – це наслідок падіння промисловості, а не зростання видобутку»

Суттєве скорочення імпорту газу Україною не є ознакою зростання власного видобутку, а радше наслідком скорочення споживання через стагнацію промисловості. Про це розповів підприємець у сфері енергетики й власник компанії «Альфа газ» Олександр Кацуба в інтерв’ю УНН.

За його словами, суттєве скорочення імпорту газу в останні роки не означає, що країна суттєво наростила власний видобуток.

«Ми практично не купуємо газ за кордоном, але це не тому, що стали видобувати більше. Це наслідок того, що велика промисловість працює значно менше», – зазначив Кацуба.

Він пояснив, що скорочення споживання пов’язане насамперед із ситуацією в енергоємних галузях.

Зокрема, за його оцінкою, хімічні підприємства та металургійні комбінати або зупинені, або працюють на мінімальному рівні, що суттєво знижує загальний попит на газ.

«Ми «енергонезалежні» лише тому, що економіка споживає значно менше, ніж могла б у нормальних умовах», – додав він.

Кацуба також звернув увагу на те, що енергетичний баланс країни наразі значною мірою визначається не лише виробничими можливостями, а й обмеженнями з боку споживання.

На його думку, реальна енергонезалежність має базуватися на розвитку внутрішнього видобутку та відновленні промисловості, а не на скороченні попиту.