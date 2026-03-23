Путін визнав, що довів економіку Росії до кризового стану

ВВП і промисловість пішли в мінус, уряд уже готує корекцію прогнозів

Президент Росії Володимир Путін заявив про погіршення основних макроекономічних показників на початку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посилання на офіційний сайт Кремля.

За словами диктатора, динаміка ключових показників на старті року стала негативною. Він навів дані Росстату, згідно з якими валовий внутрішній продукт у січні 2026 року знизився на 2,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«У січні поточного року валовий внутрішній продукт Росії виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво скоротилося на 0,8%», – заявив Путін.

Він додав, що така ситуація не є несподіваною, однак уряд має повернути економіку до стабільного зростання, не допустивши при цьому розгону інфляції та розбалансування ринку праці. «Власне кажучи, для нас тут немає нічого несподіваного», – сказав він.

За даними офіційної статистики, спад ВВП у січні став першим для Росії з 2023 року. У 2025 році темпи економічного зростання різко сповільнилися – до близько 1%, що виявилося майже вдвічі нижче від початкових прогнозів уряду.

Із 28 ключових галузей промисловості 21 завершила минулий рік із негативною динамікою. Зокрема, видобуток корисних копалин скоротився на 1,6%, металургійне виробництво – на 2,1%, а легка промисловість, включно з виробництвом одягу та взуття, – на 3,5%.

Також вперше за 15 років зафіксовано зниження виробництва продуктів харчування – на 0,5%. На 2026 рік російська влада спочатку прогнозувала економічне зростання понад 2%, однак згодом очікування переглянули до 1,3%.

Водночас, за даними Bloomberg, Міністерство економічного розвитку РФ розглядає можливість подальшого зниження прогнозу – до 0,7%.

Крім того, уряд готує секвестр бюджету на тлі різкого падіння доходів від сировинного експорту, які на початку року скоротилися приблизно вдвічі. Це створює додатковий тиск на фінансову систему та обмежує можливості для стимулювання економіки.

Нагадаємо, що Росія була змушена повністю припинити експорт сирої нафти через порти Балтійського моря – свій головний канал вивозу нафти за кордон. Причиною став наймасштабніший з початку війни наліт українських безпілотників на Ленінградську область.