Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін визнав, що довів економіку Росії до кризового стану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Путін визнав, що довів економіку Росії до кризового стану
Путін підтвердив перший спад економіки Росії з 2023 року
фото: Reuters

ВВП і промисловість пішли в мінус, уряд уже готує корекцію прогнозів

Президент Росії Володимир Путін заявив про погіршення основних макроекономічних показників на початку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посилання на офіційний сайт Кремля.

За словами диктатора, динаміка ключових показників на старті року стала негативною. Він навів дані Росстату, згідно з якими валовий внутрішній продукт у січні 2026 року знизився на 2,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«У січні поточного року валовий внутрішній продукт Росії виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво скоротилося на 0,8%», – заявив Путін.

Він додав, що така ситуація не є несподіваною, однак уряд має повернути економіку до стабільного зростання, не допустивши при цьому розгону інфляції та розбалансування ринку праці. «Власне кажучи, для нас тут немає нічого несподіваного», – сказав він.

За даними офіційної статистики, спад ВВП у січні став першим для Росії з 2023 року. У 2025 році темпи економічного зростання різко сповільнилися – до близько 1%, що виявилося майже вдвічі нижче від початкових прогнозів уряду.

Із 28 ключових галузей промисловості 21 завершила минулий рік із негативною динамікою. Зокрема, видобуток корисних копалин скоротився на 1,6%, металургійне виробництво – на 2,1%, а легка промисловість, включно з виробництвом одягу та взуття, – на 3,5%.

Також вперше за 15 років зафіксовано зниження виробництва продуктів харчування – на 0,5%. На 2026 рік російська влада спочатку прогнозувала економічне зростання понад 2%, однак згодом очікування переглянули до 1,3%.

Водночас, за даними Bloomberg, Міністерство економічного розвитку РФ розглядає можливість подальшого зниження прогнозу – до 0,7%.

Крім того, уряд готує секвестр бюджету на тлі різкого падіння доходів від сировинного експорту, які на початку року скоротилися приблизно вдвічі. Це створює додатковий тиск на фінансову систему та обмежує можливості для стимулювання економіки.

Нагадаємо, що Росія була змушена повністю припинити експорт сирої нафти через порти Балтійського моря – свій головний канал вивозу нафти за кордон. Причиною став наймасштабніший з початку війни наліт українських безпілотників на Ленінградську область.

Теги: економіка путін санкції росія ВВП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua