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«Метінвест» закликав не підвищувати тарифи Укрзалізниці

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Метінвест» закликав не підвищувати тарифи Укрзалізниці
Операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко

Маємо домовитися про міжнародну допомогу: СОО Метінвесту закликав створити «залізничний Рамштайн»

Подальше підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» в умовах блокади чорноморських портів лише погіршує становище промисловості та самої УЗ, тому для стабільної роботи вантажних перевезень Україні потрібен окремий план, у тому числі - міжнародна допомога за принципом «залізничного Рамштайну». Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко.

За його словами, за рік собівартість виробництва компанії зросла приблизно на 30%. Основними причинами стали логістика та подорожчання електроенергії. Особливо сильно на витрати вплинула блокада морських портів: через неї компанія втратила можливість експортувати близько 1,5 млн тонн залізорудної продукції щомісяця.

Крім того, після зупинки Покровської вугільної групи «Метінвест» змушений імпортувати близько 250 тис. тонн коксівного вугілля на місяць. Частину сировини доводиться везти залізницею або через порти Польщі та Констанцу, що збільшує логістичні витрати на 50–60%.

На цьому тлі, вважає Мироненко, подальше підвищення тарифів УЗ є хибним рішенням.

«Якщо не працюють порти, не можна збільшувати вартість логістики для внутрішніх перевезень. Укрзалізниця фактично стріляє собі в ногу: що більше вони збільшують тарифи, то менш ефективними стають», – пояснив він.

За словами Мироненка, частина вантажів уже переходить на автомобільний транспорт, а це означає, що підвищення тарифів може ще більше скоротити вантажну базу самої «Укрзалізниці».

Окремою проблемою він назвав нестачу локомотивів у прифронтових промислових регіонах. Через безпекові ризики техніку відводять далі від Дніпра та Запоріжжя, що ускладнює стабільне вивезення вантажів. Тож без системного рішення може настати момент, коли «Укрзалізниця» фізично не зможе забезпечувати необхідні обсяги перевезень.

На його думку, Україні потрібен окремий план роботи залізниці у воєнних умовах. Серед рішень, які він навів – максимальне використання власних локомотиворемонтних потужностей УЗ, контракти з підприємствами ЄС та міжнародне грантове фінансування на закупівлю нових локомотивів.

Окремо Мироненко запропонував створити механізм за принципом «залізничного Рамштайну» – для консолідації допомоги партнерів у вигляді локомотивів, запчастин та фінансування ремонту залізничної техніки.

За його словами, в умовах закритих портів держава має не збільшувати вартість внутрішньої логістики, а навпаки – забезпечити промисловості стабільні та доступні перевезення, щоб не допустити подальшого скорочення виробництва й експорту.

Раніше Всеукраїнська аграрна рада та асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» також закликали прем’єр-міністра Сергія Корецького відтермінувати підвищення тарифів Укрзалізниці на вантажні перевезення. В аграрному секторі заявляють, що рішення уряду ухвалюється у критичний момент, і воно може поглибити збитки виробників, скоротити експорт і погіршити ситуацію в економіці.

Теги: перевезення транспорт фінансування Укрзалізниця вугілля експорт тарифи

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