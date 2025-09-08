Отримання посилки за 30 секунд. Гендиректор «Укрпошти» розповів про нововведення

Тепер у відділеннях компанії будуть універсальні та експрес-вікна для отримання посилок

Пілотний проєкт, який має скоротити черги у відділеннях, запрацював у більш ніж 1500 пунктах «Укрпошти»

«Укрпошта» у межах боротьби з чергами створила експрес-вікно. Воно буде позначене чорно-жовтим кольором та дасть змогу отримати посилку менш ніж за хвилину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора компанії Ігоря Смілянського.

Зазначається, що в експрес-вікні можна буде отримати чи надіслати посилку, а також одержати лист чи післяплату. Крім того, пакети для відправлення посилок безкоштовні в усіх відділеннях «Укрпошти». Водночас всі інші послуги, зокрема пенсії, платежі, відправка листів тощо, надаватимуться в універсальному вікні.

Пілотний проєкт відсьогодні запрацював у більш ніж 1500 міських відділеннях «Укрпошти».

До слова, з 1 липня 2025 року «Укрпошта» встановила нові ліміти та посилила контроль за операціями з післяплатою. Як зазначає поштовий оператор, у 2024 році «Укрпошта» перерахувала до державного бюджету 3,1 млрд грн, підтверджуючи свій статус соціально відповідальної компанії та важливого платника податків.