«Укрпошта» домовилась зі США про нові умови доставки посилок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Укрпошта» домовилась зі США про нові умови доставки посилок
Тарифи на доставку до США зростуть, аби покрити витрати на фахівців для опрацювання митних платежів
фото: «Укрпошта»

Українські товари стануть на 10% дорожчими для американських споживачів

«Укрпошта» продовжить доставляти посилки до США, щоб підтримати українських експортерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Рішення президента Дональда Трампа скасувало безмитний ліміт на посилки в $800, який діяв багато років у США. «Тобто, якщо раніше понад 98% поштових відправлень підпадали під цей ліміт і ввозилися до США без мита, то тепер 100% комерційних відправлень підлягають сплаті зборів. Виключення становлять лише документи та подарунки вартістю до $100, які, звісно, ще додатково перевірятимуть, чи це справді подарунки», – каже Смілянський.

Як зазначив очільник «Укрпошти», переважна більшість поштових операторів Європи припиняє доставку посилок до США взагалі або дозволяє лише документи чи подарунки. Станом на сьогодні продавці товарів з Німеччини, Польщі, Швейцарії, Франції, Норвегії, Чехії та багатьох інших країн не можуть відправити свої товари до США, поки національний поштовий оператор їхньої країни не запровадить спеціальну процедуру, яку вже запровадила «Укрпошта».

Так, Пошта Польщі (Poczta Polska) з 25 серпня тимчасово припинила прийом посилок із товарами для відправлення у США. Державна компанія пояснює це рішення змінами в американському законодавстві та новими обмеженнями від авіаперевізників.

«Наша міжнародна команда разом із партнерами в режимі 24/7 протягом останніх семи днів змогла досягти угоди, і українські підприємці продовжать свій бізнес на майданчиках США – Amazon, Etsy, eBay, Shopify», – повідомив Смілянський, додавши, що українські товари стануть на 10% дорожчими для американських споживачів.

За словами очільника компанії, тарифи на доставку до США зростуть, але рівно настільки, щоб покрити витрати кваліфікованих агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів – у середньому на $1,5–3 залежно від категорії й ваги відправлення.

Вашингтон зобов’язав операторів збирати митні платежі на території країни-відправника. Багато приватних компаній уже вводять окремі брокерські збори або суттєво підвищують наявні. Однак український оператор пішов іншим шляхом: жодних нових зборів не буде. Усі додаткові витрати компанія бере на себе, як і домовленості з авіалініями, адже багато з них тепер теж не приймають пошту до США.

Схема роботи починає діяти відсьогодні, 26 серпня. Але він зауважив, що угода працюватиме лише тоді, якщо всі дотримуватимуться правил. Тому підприємців просять не вказувати у своїх комерційних відправленнях, що це «подарунки». Крім того, «Укрпошта» посилить контроль у прикордонних відділеннях, щоб уникнути звинувачень у реекспорті товарів із країн із вищою митною ставкою.

Нагадаємо, після понад двох років переговорів «Укрпошта» уклала стратегічну угоду з Поштою США (USPS), яка має суттєво покращити логістику між Україною та Сполученими Штатами Америки.

До слова, компанія «Укрпошта» оголосила про тимчасове закриття своїх відділень у місті Костянтинівка на Донеччині. Таке рішення ухвалено через загострення безпекової ситуації.

