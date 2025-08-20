Костянтинівка лишилася без «Укрпошти»: обслуговування перенаправлено

«Укрпошта» закриває відділення в Костянтинівці на Донеччині через небезпеку

Компанія «Укрпошта» оголосила про тимчасове закриття своїх відділень у місті Костянтинівка на Донеччині. Таке рішення ухвалено через загострення безпекової ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

За його словами, було «занадто небезпечно продовжувати роботу», і життя працівників та клієнтів є пріоритетом. Ігор Смілянський зазначив, що протягом тривалого часу «Укрпошта» була єдиною компанією, яка продовжувала працювати в місті, тоді як інші банки та поштові конкуренти вже зачинилися. За його словами, «Укрпошта» підтримувала життя тисяч людей та українських військових. Він додав, що раніше відділення продовжували працювати, попри руйнування від вибухів та обстрілів.

Генеральний директор подякував працівникам, які працювали в надскладних умовах, і зазначив, що багато з них вже знайшли нові місця роботи у філіях «Укрпошти» в інших регіонах.

Клієнтів з Костянтинівки «Укрпошта» перенаправляє до найближчих відділень. Вони продовжать отримувати послуги в Дружківці, Олексієво-Дружківці та Добропіллі. Ці відділення розташовані за 5–7 кілометрів від Костянтинівки.

За словами Ігоря Смілянського, компанія продовжує аналізувати ситуацію і сподівається, що зможе повернутися до Костянтинівки одразу після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, Національний банк звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з листом. У документі регулятор вказав на збитковість і недостатню капіталізацію державної «Укрпошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Згідно з листом, станом на 1 липня власний капітал поштового оператора був від'ємним і становив мінус 661,5 млн грн. Для виконання нормативних вимог компанії бракує 820,4 млн грн, а її збитки за перше півріччя 2025 року зросли до 1,42 млрд грн з 869,5 млн грн роком раніше. Як зазначено в листі регулятора, це свідчить про «неспроможність компанії відновлювати та накопичувати капітал за рахунок операційної діяльності».