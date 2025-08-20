Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Костянтинівка лишилася без «Укрпошти»: обслуговування перенаправлено

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Костянтинівка лишилася без «Укрпошти»: обслуговування перенаправлено
Клієнтів з Костянтинівки «Укрпошта» перенаправляє до найближчих відділень
фото з відкритих джерел

«Укрпошта» закриває відділення в Костянтинівці на Донеччині через небезпеку

Компанія «Укрпошта» оголосила про тимчасове закриття своїх відділень у місті Костянтинівка на Донеччині. Таке рішення ухвалено через загострення безпекової ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

За його словами, було «занадто небезпечно продовжувати роботу», і життя працівників та клієнтів є пріоритетом. Ігор Смілянський зазначив, що протягом тривалого часу «Укрпошта» була єдиною компанією, яка продовжувала працювати в місті, тоді як інші банки та поштові конкуренти вже зачинилися. За його словами, «Укрпошта» підтримувала життя тисяч людей та українських військових. Він додав, що раніше відділення продовжували працювати, попри руйнування від вибухів та обстрілів.

Генеральний директор подякував працівникам, які працювали в надскладних умовах, і зазначив, що багато з них вже знайшли нові місця роботи у філіях «Укрпошти» в інших регіонах.

Клієнтів з Костянтинівки «Укрпошта» перенаправляє до найближчих відділень. Вони продовжать отримувати послуги в Дружківці, Олексієво-Дружківці та Добропіллі. Ці відділення розташовані за 5–7 кілометрів від Костянтинівки.

За словами Ігоря Смілянського, компанія продовжує аналізувати ситуацію і сподівається, що зможе повернутися до Костянтинівки одразу після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, Національний банк звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з листом. У документі регулятор вказав на збитковість і недостатню капіталізацію державної «Укрпошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Згідно з листом, станом на 1 липня власний капітал поштового оператора був від'ємним і становив мінус 661,5 млн грн. Для виконання нормативних вимог компанії бракує 820,4 млн грн, а її збитки за перше півріччя 2025 року зросли до 1,42 млрд грн з 869,5 млн грн роком раніше. Як зазначено в листі регулятора, це свідчить про «неспроможність компанії відновлювати та накопичувати капітал за рахунок операційної діяльності».

Читайте також:

Теги: Укрпошта Ігор Смілянський Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканці Покровська коригують українські дрони та направляють їх на росіян
Мешканці Покровська допомагають ЗСУ виявляти російських диверсантів
14 серпня, 02:35
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
12 серпня, 19:58
Ведуча улюбленого каналу Трампа озвучила наратив Путіна, що призвів до війни
Ведуча улюбленого каналу Трампа озвучила наратив Путіна, що призвів до війни
12 серпня, 03:37
Станом на 1 липня власний капітал поштового оператора становив мінус 661,5 млн грн
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського
8 серпня, 16:47
Ворожий дрон влучив у автомобіль
Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині
7 серпня, 05:28
Укрпошта та UAnimals об’єдналися в новому проєкті, щоб говорити про захист тварин
«Укрпошта» запустила нову серію коробок із зображенням тварин
5 серпня, 14:14
Президент зауважив, що російські вкиди про Часів Яр – це дезінформація
Зеленський про ситуацію в Часовому Яру: українські підрозділи захищають позиції
31 липня, 20:29
Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП
Командир бригади «Лють» Казбан загинув у ДТП
22 липня, 21:53
Село у Донецькій області окуповано
Росіяни окупували Грушівське
22 липня, 10:52

Суспільство

У «Резерв+» можна оплатити ще один вид штрафу: подробиці від Міноборони
У «Резерв+» можна оплатити ще один вид штрафу: подробиці від Міноборони
Костянтинівка лишилася без «Укрпошти»: обслуговування перенаправлено
Костянтинівка лишилася без «Укрпошти»: обслуговування перенаправлено
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері
Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері
Як зловити трофейну білизну: поради для рибалок
Як зловити трофейну білизну: поради для рибалок
Розвідник-снайпер поліг на Донеччині. Згадаймо Романа Фризюка
Розвідник-снайпер поліг на Донеччині. Згадаймо Романа Фризюка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2911
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
2102
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1820
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1797
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua