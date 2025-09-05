Головна Країна Події в Україні
СБУ та «Укрпошта» презентували марку, присвячену спецоперації «Павутина»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
СБУ та «Укрпошта» презентували марку, присвячену спецоперації «Павутина»
Василь Малюк нагадав, що операція «Павутина» стала результатом «симбіозу агентурної і технічної складової»
фото: СБУ

«Укрпошта» випустила марку про «легендарну бавовну» від СБУ

Служба безпеки України та «Укрпошта» провели урочисте погашення нової марки, присвяченої унікальній спецоперації «Павутина». За словами голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, ця марка є нагадуванням про здатність Служби вражати ворога на великій відстані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Василь Малюк нагадав, що операція «Павутина» стала результатом «симбіозу агентурної і технічної складової». У її межах оператори СБУ за допомогою спеціальних бойових дронів завдали одночасного удару по чотирьох російських аеродромах.

В результаті цієї атаки було уражено 41 ворожий літак, що становить 34% всієї стратегічної авіації Росії. За різними даними, безповоротно знищено від 13 до 21 літака, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-95МС. За словами керівника СБУ, деякі з цих унікальних літаків не підлягають відновленню.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що тираж поштової марки «Спецоперація СБУ «Павутина» складає 300 000 примірників. Додатково до марки випущено конверт, художню картку та презентаційну папку.

Ігор Смілянський зазначив, що марка стала першою у новій щорічній серії «Марки Незалежності». Він також підкреслив, що такі блискучі спецоперації СБУ є відповіддю на гасла російської пропаганди.

Нагадаємо, УАФ та «Укрпошта» представили спільний благодійний випуск – поштовий блок «Наступний «Золотий м’яч» – твій!». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

27 серпня на столичному НТК ім. В. Баннікова відбувся дитячий турнір «Талантікос», який організовує Українська асоціація футболу разом із Фундацією УАФ.

Як відомо, «Укрпошта» разом із рухом UAnimals з 5 серпня запустили нову серію коробок для посилок із зображеннями тварин, які мешкають в у нашій країні. Про це, як пише «Главком», повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський

Тепер замість того, щоб казати «Дайте мені коробку М чи L», ви можете попросити дати «Котика» чи «Цуценятко» або, наприклад, «Камбалу», якщо треба запакувати книжку чи ноутбук, – розповів він.

Коробки, зазначив Ігор Смілянський, є всіх розмірів: від «Бджілки» до «Зубра» чи «Лося». Звісно, є й «Заєць», і «Корова», і «Сова», і «Рись». А для тих, кому треба відправити щось подовжене, є «Лелека» або «Сом». 

