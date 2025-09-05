СБУ та «Укрпошта» презентували марку, присвячену спецоперації «Павутина»

«Укрпошта» випустила марку про «легендарну бавовну» від СБУ

Служба безпеки України та «Укрпошта» провели урочисте погашення нової марки, присвяченої унікальній спецоперації «Павутина». За словами голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, ця марка є нагадуванням про здатність Служби вражати ворога на великій відстані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Василь Малюк нагадав, що операція «Павутина» стала результатом «симбіозу агентурної і технічної складової». У її межах оператори СБУ за допомогою спеціальних бойових дронів завдали одночасного удару по чотирьох російських аеродромах.

фото: СБУ

В результаті цієї атаки було уражено 41 ворожий літак, що становить 34% всієї стратегічної авіації Росії. За різними даними, безповоротно знищено від 13 до 21 літака, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-95МС. За словами керівника СБУ, деякі з цих унікальних літаків не підлягають відновленню.

фото: СБУ

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що тираж поштової марки «Спецоперація СБУ «Павутина» складає 300 000 примірників. Додатково до марки випущено конверт, художню картку та презентаційну папку.

Ігор Смілянський зазначив, що марка стала першою у новій щорічній серії «Марки Незалежності». Він також підкреслив, що такі блискучі спецоперації СБУ є відповіддю на гасла російської пропаганди.

