УАФ та «Укрпошта» презентували поштовий блок із легендами українського футболу

Під час урочистої церемонії погашення «Укрпошта» представила оригінали робіт з портретами футболістів

На трьох нових поштових марках зображені легенди українського футболу – Олег Блохін, Андрій Шевченко та Ігор Бєланов

УАФ та «Укрпошта» представили спільний благодійний випуск – поштовий блок «Наступний «Золотий м’яч» – твій!». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

27 серпня на столичному НТК ім. В. Баннікова відбувся дитячий турнір «Талантікос», який організовує Українська асоціація футболу разом із Фундацією УАФ.

Саме під час цього заходу УАФ та Укрпошта представили спільний благодійний випуск – поштовий блок «Наступний «Золотий м’яч» – твій!». Це спільна благодійна ініціатива, покликана популяризувати дитячо-юнацький футбол і підтримати молодих спортсменів.

У церемонії урочистого погашення взяли участь володар «Золотого м’яча», президент УАФ Андрій Шевченко, володар «Золотого м’яча» Ігор Бєланов та генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

«Талантікос» – це новий формат дитячого турніру, заснований УАФ. Це простір, де юні футболісти та футболістки можуть проявити свій талант у різних форматах – без тиску та без фокусу на результат. Це новий підхід для України, але він добре відомий та успішно застосовується в провідних футбольних країнах. Я переконаний – Україна ще дочекається свого нового володаря або володарки «Золотого м’яча». І ми маємо зробити все можливе, аби допомогти талановитим дітям досягти цієї мрії», – зауважив Андрій Шевченко.

Тираж блоку – 53 000 примірників. 45 гривень із продажу кожного поштового блоку буде спрямовано саме на розвиток проєкту УАФ – «Талантікос».

Під час урочистої церемонії погашення «Укрпошта» представила оригінали робіт українського художника Сергія Тєхова з портретами футболістів, які стали ескізами до поштового блоку.

Придбати поштові блоки можна в Поштовому маркеті, філателістичних крамницях та у відділеннях «Укрпошти» .

