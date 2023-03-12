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Parimatch призупиняє діяльність в Україні: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Parimatch призупиняє діяльність в Україні: деталі
фото з відкритих джерел

Платформа більше недоступна для клієнтів, однак кошти обіцяє повернути

У неділю, 12 березня, ТОВ «Паріматч» заявило, що призупиняє свою діяльність через санкції Ради національної безпеки і оборони України. Водночас букмекерська контора обіцяє повернути гроші клієнтам. Про це вона повідомила в Telegram.

Сайт компанії заблоковано, платформа більше недоступна для клієнтів. Як ідеться в повідомленні, кошти клієнтів зараз у безпеці – вони заморожені і будуть повернені в повному обсязі.

Компанія зазначила, що її подальші кроки будуть такими:

  • повернення грошей клієнтів із балансів – наразі компанія перебуває в пошуку легального механізму повернення коштів;
  • призупинення всіх партнерських контрактів – Parimatch шукає легальні механізми погашення фінансових заборгованостей за всі надані послуги;
  • завершення трудових відносин із колективом компанії – організація констатувала, що зупинка всіх операційних процесів компанії унеможливить виконання зобов'язань перед командою.

«Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ «Паріматч» за 2023 рік становить 485 мільйона гривень. Ми будемо очікувати додаткового аналізу і розгляду ситуації навколо санкцій РНБО проти ТОВ «Паріматч» та сподіваємося на майбутній перегляд рішення», – заявила букмекерська контора.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб. Зокрема, під санкції потрапила зареєстрована в Україні компанія Parimatch, а також створений цим холдингом міжнародний фонд Parimatch Foundation.

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Теги: санкції гральний бізнес бізнес

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