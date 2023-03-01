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Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в РФ
Auchan досі не припинив роботу в Росії
фото з відкритих джерел

Зокрема, до цього списку входять Metro, Auchan та Raiffeisen bank

З російського ринку досі не вийшла велика кількість компаній, проти яких Європейський союз мав би запровадити санкції. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що окремі сили в Європі можуть удавати, що гроші – це одне, а вбивства – інше, але так не вийде. Ці сили хотіли б, аби Росія залишилася партнером на міжнародному ринку.

«Є низка європейських компаній, які досі об'ємно працюють в Росії та отримують там надприбутки. І це виглядає, м'яко кажучи, трохи дивно. Тому, безумовно, є ще чимало компаній, на кого треба накладати санкції», – заявив радник.

До переліку цих компаній він зарахував Metro, Auchan та Raiffeisen bank. Подоляк підкреслив, що вони сплачують податки в бюджет країни-агресорки, таким чином фінансуючи війну проти України.

Посадовець зазначив, що пришвидшити завершення війни в Україні можна двома шляхами. Ідеться про надання ЗСУ необхідної зброї, а також зменшення джерел фінансування цієї війни для РФ. Подоляк наголосив, що про це треба говорити прямо, чітко називати ті компанії, які сплачують податки в РФ, і на які треба накласти санкції.

Нагадаємо, Японія запровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, у списку підсанкційних росіян опинилися заступник міністра оборони РФ Віктор Горемикін і глава концерну «Калашников» Алан Лушніков, співробітники генерального штабу збройних сил Росії.

Як повідомлялося, США прогнозують, що з часом Росія буде слабшати, оскільки країна втрачає іноземні інвестиції та витрачає свої резерви.

Читайте також: Росія з санкціями впоралася, але це тимчасово – CNN
Теги: росія санкції фінансування Михайло Подоляк

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