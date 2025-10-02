Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Перелік «захищених споживачів» необхідно звузити до критичної інфраструктури – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Перелік «захищених споживачів» необхідно звузити до критичної інфраструктури – експерт

Надання і позбавлення статусу захищених споживачів входить в повноважень уряду

Електроенергія має оплачуватися вчасно і в повному обсязі,навіть коли йдеться про проблемні підприємства. Про це заявив заступник директора з досліджень DIXI GROUP Богдан Серебренніков.

«Є ще така категорія споживачів, які називаються захищені споживачі. Це прописано в законодавстві. Цей їх статус захищені споживачі означає, що їх не можна відключати, навіть якщо є заборгованість. Останнім часом цей перелік захищених споживачів по всій країні він визначається спеціальною комісією. Останнім часом піднімалось питання, що туди попадають ті споживачі, які взагалі не мали б бути серед захищених. Інколи називали кінотеатри, готельні комплекси, рекреаційні комплекси», – пояснив експерт.

За його словами, захист мають отримувати лише критично важливі підприємства: «Якщо брати дійсно тих, хто потребує цього, це ті, що відносяться до критичної інфраструктури, це водоканали, Теплокомуненерго, метрополітени, шахти, які просто повинна туди постачатися електрична енергія. Тобто треба цей перелік захищених споживачів оптимізувати, звузити, довести їх лише до тих, хто дійсно потребує електричну енергію».

Богдан Серебренніков зазначив, що вони є класичними утворювачами боргів.

«Класичним утворювачем боргів є споживачі в Донецькій області, в Харківській області, найбільше це місцеві водоканали, Харківський метрополітен, також є державні шахти. Якщо туди не постачати… можна очікувати техногенні катастрофи, затоплення і так далі», – зауважив він.

Водночас, через регульовані тарифи та нестачу коштів, з такими підприємствами не хочуть працювати постачальники.

«Оця категорія споживачів, водоканали, шахти, метрополітен,з ними ніхто не хоче працювати. Вони проблемні, я маю на увазі, ніхто з постачальників не хоче працювати, тому що вони проблемні. Тим же водоканалам часто теж регульовані тарифи на воду. Часто вони занижені і теж не покривають їхніх потреб, щоб вони могли за рахунок своїх надходжень заплатити за електричну енергію», – пояснив експерт.

За його словами, зараз пропонується двоетапне рішення: «З одного боку оптимізація переліку цих захищених споживачів, а з іншого боку – запровадження механізму гарантованої оплати через спецрахунок».

Нагадаємо, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, скорочення переліку захищених споживачів входить в повноваження Кабінету Міністрів. Він додав, що відповідне завдання уже було поставлено перед Міністерством енергетики.

Теги: тарифи електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики готуються підключити місто до резервного джерела
Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла
Вчора, 18:29
«Павербанки» будуть накопичувати та зберігати надлишки електроенергії і миттєво видавати в мережу їх за командою диспетчерів
Енергорегулятор оцінив запуск гігантських павербанків ДТЕК перед опалювальним сезоном
30 вересня, 16:30
Сонячні панелі в місті Ріджфілді
Американці вигадали, як заощадити мільйони на сонячних панелях
29 вересня, 15:45
Експерт зазначив, що ситуація у вересні 2024 року суттєво відрізнялася від попередніх років
Експерт назвав ключові чинники вересневого падіння цін на ринку електроенергії
29 вересня, 15:40
Президент США розповідав про намір обкладати тарифами іноземні фармацевтичні товари
Трамп оголосив нові мита на ліки, меблі та вантажівки
26 вересня, 08:54
США пропонують ввести санкції проти «тіньового флоту» російських нафтових танкерів, компанії «Роснефть»
США підготували для G7 план тиску на Росію – Bloomberg
12 вересня, 22:19
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
8 вересня, 00:48
У 2025 році «УЗ» прогнозує збитки у розмірі 17,6 млрд грн, а у 2026 році – 28,6 млрд грн
Збільшення вантажник залізничних тарифів. Глава «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу
5 вересня, 13:10
На цей час в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення
Нацбанк: Підвищення тарифів на комуналку неминуче
4 вересня, 16:44

Бізнес

Перелік «захищених споживачів» необхідно звузити до критичної інфраструктури – експерт
Перелік «захищених споживачів» необхідно звузити до критичної інфраструктури – експерт
Кабмін провів зміни у наглядовій раді Ощадбанку
Кабмін провів зміни у наглядовій раді Ощадбанку
Глава «Нафтогазу» повідомив, з якими запасами газу Україна входить в опалювальний сезон
Глава «Нафтогазу» повідомив, з якими запасами газу Україна входить в опалювальний сезон
«Нафтогаз» отримає 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку
«Нафтогаз» отримає 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку
«Укрпошта» під час війни купує блогерів для реклами своїх послуг
«Укрпошта» під час війни купує блогерів для реклами своїх послуг
До Дня захисників Ахметов відзвітував про найбільший приватний внесок для ЗСУ
До Дня захисників Ахметов відзвітував про найбільший приватний внесок для ЗСУ

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua