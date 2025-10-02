Перелік «захищених споживачів» необхідно звузити до критичної інфраструктури – експерт

Надання і позбавлення статусу захищених споживачів входить в повноважень уряду

Електроенергія має оплачуватися вчасно і в повному обсязі,навіть коли йдеться про проблемні підприємства. Про це заявив заступник директора з досліджень DIXI GROUP Богдан Серебренніков.

«Є ще така категорія споживачів, які називаються захищені споживачі. Це прописано в законодавстві. Цей їх статус захищені споживачі означає, що їх не можна відключати, навіть якщо є заборгованість. Останнім часом цей перелік захищених споживачів по всій країні він визначається спеціальною комісією. Останнім часом піднімалось питання, що туди попадають ті споживачі, які взагалі не мали б бути серед захищених. Інколи називали кінотеатри, готельні комплекси, рекреаційні комплекси», – пояснив експерт.

За його словами, захист мають отримувати лише критично важливі підприємства: «Якщо брати дійсно тих, хто потребує цього, це ті, що відносяться до критичної інфраструктури, це водоканали, Теплокомуненерго, метрополітени, шахти, які просто повинна туди постачатися електрична енергія. Тобто треба цей перелік захищених споживачів оптимізувати, звузити, довести їх лише до тих, хто дійсно потребує електричну енергію».

Богдан Серебренніков зазначив, що вони є класичними утворювачами боргів.

«Класичним утворювачем боргів є споживачі в Донецькій області, в Харківській області, найбільше це місцеві водоканали, Харківський метрополітен, також є державні шахти. Якщо туди не постачати… можна очікувати техногенні катастрофи, затоплення і так далі», – зауважив він.

Водночас, через регульовані тарифи та нестачу коштів, з такими підприємствами не хочуть працювати постачальники.

«Оця категорія споживачів, водоканали, шахти, метрополітен,з ними ніхто не хоче працювати. Вони проблемні, я маю на увазі, ніхто з постачальників не хоче працювати, тому що вони проблемні. Тим же водоканалам часто теж регульовані тарифи на воду. Часто вони занижені і теж не покривають їхніх потреб, щоб вони могли за рахунок своїх надходжень заплатити за електричну енергію», – пояснив експерт.

За його словами, зараз пропонується двоетапне рішення: «З одного боку оптимізація переліку цих захищених споживачів, а з іншого боку – запровадження механізму гарантованої оплати через спецрахунок».

Нагадаємо, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, скорочення переліку захищених споживачів входить в повноваження Кабінету Міністрів. Він додав, що відповідне завдання уже було поставлено перед Міністерством енергетики.