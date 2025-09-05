Головна Гроші Економіка
Збільшення вантажник залізничних тарифів. Глава «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У 2025 році «УЗ» прогнозує збитки у розмірі 17,6 млрд грн, а у 2026 році – 28,6 млрд грн
Спроба менеджменту «Укрзалізниці» знову підняти питання збільшення вантажних тарифів – крок в бік економічного колапсу, вважає Каленков

Заплановане підвищення тарифів на вантажні перевезення з боку «Укрзалізниці» у 2025 році може мати катастрофічні наслідки для національної економіки, попереджає президент об’єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Спроба менеджменту «Укрзалізниці» вкотре підвищити вантажні тарифи – це прямий шлях до економічного колапсу. Це не реформа і не порятунок залізниці – це перекладання відповідальності на бізнес, який і так тримає на собі економіку в умовах війни», – заявив Каленков.

За його словами, у 2025 році «УЗ» прогнозує збитки у розмірі 17,6 млрд грн, а у 2026 році – 28,6 млрд грн, здебільшого через хронічну збитковість пасажирських перевезень, які приносять до 22 млрд грн втрат щороку.

«Закон прямо передбачає, що держава має компенсувати збитки від пасажирських перевезень. «УЗ» продовжує покривати ці втрати за рахунок підвищення тарифів на вантажі. У результаті український експорт втрачає конкурентоспроможність, бо тарифи вищі, ніж у Польщі та Словаччині», – наголосив він.

Каленков також звернув увагу на маніпуляції з боку УЗ щодо нібито збитковості перевезень руди.

«В «УЗ» вважають, що металурги не мають альтернативи, але це не так. При завантаженні ГЗК на рівні 50%, альтернатива є – скорочення або повна зупинка виробництва. Це означає втрату робочих місць, податків і одного з головних джерел валютної виручки для країни», – підкреслив він.

За розрахунками галузі, підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть «УЗ» лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП і 36 млрд грн податкових надходжень.

