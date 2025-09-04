Головна Гроші Особисті фінанси
Нацбанк: Підвищення тарифів на комуналку неминуче

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нацбанк: Підвищення тарифів на комуналку неминуче
На цей час в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення
фото: glavcom.ua

Заступник очільник НБУ наголосив, що нинішнє субсидіювання цін на житлово-комунальні послуги є дорогим для держави

В Україні підвищення житлово-комунальних тарифів для населення неминуче і рано чи пізно вони зростуть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву першого заступника голови Національного банку Сергія Ніколайчука в інтервʼю «Інтерфакс-Україні».

«Якщо кілька років якісь тарифи не змінюються, а потім вони піднімаються в рази, то це не та ситуація, яка дозволяє нам належним чином управляти інфляційними процесами», – каже він.

Як зазначив Ніколайчук, нинішнє субсидіювання цін на житлово-комунальні послуги є достатньо дорогим для держави. «Це створює додатковий тиск на бюджет, на квазібюджетні баланси. Тому рано чи пізно це все одно треба буде вирівнювати. На нашу думку, більша прогнозованість та передбачуваність політики в цій сфері допомогла б, в тому числі, нам краще передбачати і управляти інфляційними процесами», – наголосив посадовець

Нагадаємо, Державна служба статистики України вперше з початку війни оприлюднила дані по заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг. Останні дані статистичного відомства станом на кінець 2021 року свідчили, що борги складали 81,3 млрд грн. Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 млрд грн.

Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

До слова, станом на серпень 2025 року борг мешканців столиці перед комунальним підприємством «Київтеплоенерго» за спожиті послуги централізованого опалення та гарячої води становить 6,5 млрд грн. Понад 100 тис. квартир у Києві не здійснили жодної оплати за тепло протягом минулого опалювального сезону, а в судах перебуває близько 11 тис. позовів до боржників.

Теги: Національний банк комуналка тарифи

Нацбанк: Підвищення тарифів на комуналку неминуче
Нацбанк: Підвищення тарифів на комуналку неминуче
