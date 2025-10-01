Головна Київ Новини
search button user button menu button

Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла
Енергетики готуються підключити місто до резервного джерела
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок удару БпЛА Славутич залишився без електропостачання

Сьогодні, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих серед населення немає. На місці події працюють рятувальники, поліція посилено забезпечує громадський порядок.

«Фахівці вже готуються до підключення міста до резервного джерела. Це потребує часу, тож одразу було дано розпорядження, аби об’єкти критичної та соціальної інфраструктури перейшли на генератори й не зупиняли своєї роботи. Водопостачання буде відновлено до 19:00. Подача води здійснюватиметься за графіком», – каже він.

За словами глави ОВА, у місті розгортаються пункти незламності. Кожен із них забезпечено всім необхідним для допомоги населенню.

Нагадаємо, 30 вересня російські війська завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в районі Бобровиччини на Чернігівщині. Внаслідок атаки без електропостачання залишилася значна кількість споживачів.

До слова, президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.

Читайте також:

Теги: Київщина енергетика обстріл електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячні панелі в місті Ріджфілді
Американці вигадали, як заощадити мільйони на сонячних панелях
29 вересня, 15:45
На Київщині вирують пожежі через атаку БпЛА
Росія вдарила безпілотниками по Київщині: виникли пожежі
28 вересня, 05:50
Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб уберегтися від небезпеки
На Київщині жінка постраждала під час пожежі через несправну проводку у будинку
26 вересня, 15:26
Поліцейські Київщини встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною на Білоцерківщині
На Київщині невідомі стріляли у собаку: поліція взялась за справу
21 вересня, 00:11
Вертикальна конфігурація панелей також економить до 26% земельних площ
Данія показала «сонячні поля» майбутнього: у чому секрет
16 вересня, 14:04
«Укрзалізниця» змінила маршрути низки потягів через пошкодження на Київщині
«Укрзалізниця» змінила маршрути низки потягів через пошкодження на Київщині
14 вересня, 02:07
У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
7 вересня, 03:22
Зеленський проведе зустріч з Фіцо в Ужгороді
Стало відомо, що стане головною темою переговорів Фіцо з Зеленським
5 вересня, 00:55
Росія обстріляла Білу Церкву
Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)
2 вересня, 05:52

Новини

Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла
Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла
У столиці оцифровано 18 спортивних маршрутів: на 10 вже є навігація
У столиці оцифровано 18 спортивних маршрутів: на 10 вже є навігація
«Золота» квартира на Печерську: який вигляд має житло, що продається за $3 млн
«Золота» квартира на Печерську: який вигляд має житло, що продається за $3 млн
До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)
До Дня захисників малюки-засновники Києва одягнули вишиванки та форму ЗСУ (фото)
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
Принцеса Анна відвідала «Софію Київську» та отримала подарунок
Принцеса Анна відвідала «Софію Київську» та отримала подарунок

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Сьогодні, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua