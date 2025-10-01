Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Київщині: десятки тисяч людей без світла

Унаслідок удару БпЛА Славутич залишився без електропостачання

Сьогодні, 1 жовтня, ворог атакував Славутич. Унаслідок удару БпЛА по енергетичному об’єкту місто залишилося без електропостачання: без світла наразі перебувають близько 20 тис. місцевих жителів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих серед населення немає. На місці події працюють рятувальники, поліція посилено забезпечує громадський порядок.

«Фахівці вже готуються до підключення міста до резервного джерела. Це потребує часу, тож одразу було дано розпорядження, аби об’єкти критичної та соціальної інфраструктури перейшли на генератори й не зупиняли своєї роботи. Водопостачання буде відновлено до 19:00. Подача води здійснюватиметься за графіком», – каже він.

За словами глави ОВА, у місті розгортаються пункти незламності. Кожен із них забезпечено всім необхідним для допомоги населенню.

Нагадаємо, 30 вересня російські війська завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в районі Бобровиччини на Чернігівщині. Внаслідок атаки без електропостачання залишилася значна кількість споживачів.

До слова, президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.