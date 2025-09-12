Головна Світ Політика
США підготували для G7 план тиску на Росію – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США пропонують ввести санкції проти «тіньового флоту» російських нафтових танкерів, компанії «Роснефть»
США пропонують створити механізм, щоб використати заморожені російські активи для фінансування оборони України 

Сполучені Штати планують запропонувати країнам «Великої сімки» (G7) посилити санкційний і тарифний тиск на Росію, зокрема, розробити механізм для конфіскації її заморожених активів. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на зміст пропозиції США, інформує «Главком».

Ключові пункти пропозиції:

  • Конфіскація активів: США пропонують створити механізм, щоб використати близько $300 млрд заморожених російських суверенних активів, більшість з яких перебувають у Європі, для фінансування оборони України.
  • Тарифи проти Китаю та Індії: Запропоновано запровадити вторинні тарифи в розмірі від 50% до 100% на імпорт і експорт товарів з Китаю та Індії, щоб скоротити потік російських енергоресурсів і запобігти передачі технологій подвійного призначення. Президент США Дональд Трамп готовий до такого кроку, але за умови, що Європа діятиме аналогічно.
  • Додаткові санкції: Пропозиція також передбачає санкції проти «тіньового флоту» російських нафтових танкерів, компанії «Роснефть», а також обмеження для банків, оборонних підприємств та сервісів у сферах штучного інтелекту й фінтеху.

Реалізація цих заходів є складною, оскільки деякі країни ЄС, зокрема Угорщина, блокують жорсткіші санкції проти енергетичного сектору РФ.

Раніше було відомо, що США закликали країни «Великої сімки» (G7) ввести підвищені тарифи проти Індії та Китаю через закупівлю російської нафти. Ця ініціатива, висунута адміністрацією Дональда Трампа, має на меті схилити Москву до переговорів з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомляє Financial Times.

Представник Міністерства фінансів США заявив: «Якщо вони (європейські союзники) серйозно налаштовані покласти край війні, то повинні приєднатися до нас і ввести високі тарифи, які будуть скасовані в день завершення війни». За даними джерел, США пропонують мита в розмірі 50-100%.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується», і пригрозив Москві новими економічними санкціями, оскільки зусилля з посередництва у переговорах про перемир'я з Україною зазнали невдачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Це буде дуже сильний удар у вигляді санкцій проти банків, а також у сфері нафти і мит», – сказав Трамп.

