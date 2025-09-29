Американці придумали, як заощадити мільйони на сонячних панелях

Сонячні панелі знижуватимуть навантаження на електромережу

У місті Ріджфілд, штат Коннектикут, шкільну парковку перетворили на сонячну електростанцію. Проєкт забезпечить школу чистою енергією та дозволить місту заощадити щонайменше $1,5 млн протягом наступних 25 років. Про це пише The Cool Down, передає «Главком».

Цей проєкт – яскравий приклад того, як можна розумно використовувати вже наявний простір для генерації чистої енергії, не займаючи нові землі. Такі «сонячні навіси» стають дедалі популярнішими у США, оскільки вони вирішують одразу кілька завдань: захищають автомобілі від сонця і опадів, виробляють електрику і знижують навантаження на загальну електромережу.

Економіка та фінансування

Проєкт було реалізовано завдяки спільним зусиллям міста, приватних інвесторів і підтримці банку Green Bank у Коннектикуті. Також допомогли федеральні податкові пільги, передбачені «Законом про зниження інфляції». Ініціатива доводить, що за правильного підходу «зелені» проєкти можуть бути не тільки екологічними, а й економічно вигідними.

«Коли далекоглядні спільноти і сильні партнери об'єднуються, багато що стає можливим», – заявив Міка Брілл, віцепрезидент компанії-розробника Davis Hill Development.

Частина великого плану

Встановлення навісу на парковці – це частина масштабної десятирічної програми з «озеленення» Ріджфілда. Раніше сонячні панелі вже були встановлені на дахах восьми інших шкіл і муніципальних будівель. Таким чином, навіть невеликі міста можуть крок за кроком рухатися до енергетичної незалежності та сталого майбутнього.

