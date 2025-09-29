Головна Нова енергія Новини
Американці придумали, як заощадити мільйони на сонячних панелях

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Американці придумали, як заощадити мільйони на сонячних панелях
Сонячні панелі в місті Ріджфілді
фото: PR Newswire

Сонячні панелі знижуватимуть навантаження на електромережу

У місті Ріджфілд, штат Коннектикут, шкільну парковку перетворили на сонячну електростанцію. Проєкт забезпечить школу чистою енергією та дозволить місту заощадити щонайменше $1,5 млн протягом наступних 25 років. Про це пише The Cool Down, передає «Главком».

Цей проєкт – яскравий приклад того, як можна розумно використовувати вже наявний простір для генерації чистої енергії, не займаючи нові землі. Такі «сонячні навіси» стають дедалі популярнішими у США, оскільки вони вирішують одразу кілька завдань: захищають автомобілі від сонця і опадів, виробляють електрику і знижують навантаження на загальну електромережу.

Економіка та фінансування

Проєкт було реалізовано завдяки спільним зусиллям міста, приватних інвесторів і підтримці банку Green Bank у Коннектикуті. Також допомогли федеральні податкові пільги, передбачені «Законом про зниження інфляції». Ініціатива доводить, що за правильного підходу «зелені» проєкти можуть бути не тільки екологічними, а й економічно вигідними.

«Коли далекоглядні спільноти і сильні партнери об'єднуються, багато що стає можливим», – заявив Міка Брілл, віцепрезидент компанії-розробника Davis Hill Development.

Частина великого плану

Встановлення навісу на парковці – це частина масштабної десятирічної програми з «озеленення» Ріджфілда. Раніше сонячні панелі вже були встановлені на дахах восьми інших шкіл і муніципальних будівель. Таким чином, навіть невеликі міста можуть крок за кроком рухатися до енергетичної незалежності та сталого майбутнього.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

