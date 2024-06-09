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«Готуємо нові кроки», – Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Готуємо нові кроки», – Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Зеленський назвав напрямок, де тривають найважчі бої
фото: Офіс президента

Найважчим напрямком залишається покровський

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 837-го дня війни звернувся до народу. Він подякував за роботу рятувальникам Харківщини та Донеччини, розповів про підготовку двосторонньої безпекової угоди з США, а також повідомив про ситуацію на фронті.

«Дорогі українці, українки!

Сьогодні варто відзначити тих, хто береже для нас – для кожного в Україні – нормальні обставини життя, хоч би що відбувалося. Ми завжди, щодня й щоночі, після російських ударів, після будь-яких трагічних подій можемо розраховувати на те, що рятувальники нашої ДСНС України обов’язково будуть на місці й допоможуть. Хоч би коли це відбувалось. Хоч би де це відбувалось. І в районах поблизу фронту, і в кожному місті та області нашої держави. Це одна з фундаментальних рис справжньої державності – наявність системи і людей, чия робота – рятувати. По всій державі. І я дякую кожному й кожній, усьому колективу ДСНС України, хто справді старається виконати ефективно свою роботу. Сьогодні відзначу передусім рятувальників, які працюють у Харкові та області. Зокрема, сержанти служби цивільного захисту Андрій Заярний, Костянтин Мокляк, Олексій Жиров, Дмитро Максимов, Олександр Дегтяренко та Євген Золотько. Головні майстер-сержанти Володимир Рідний та Сергій Сидора. Дякую, хлопці! Старші лейтенанти Олександр Явтушенко та Максим Михайлов. Капітани служби цивільного захисту з Харківщини Андрій Лахтін, Сергій Рашевський і Сергій Снурников, майор Вадим Стадник і підполковник Олексій Колодяжний. Дякую вам та всім вашим колегам! Також окремо й особливо вдячний працівникам ДСНС України в Донецькій області. Кожному й кожній, хто попри все рятує людей і зберігає силу України. Персонально сьогодні відзначу хлопців, які відзначилися під час гасіння пожеж і рятувальних робіт після російських ударів по Торецьку та Селидовому. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Павленко та Павло Захаров, головний майстер-сержант Андрій Малтамар, лейтенант Станіслав Нечипуренко і майор служби цивільного захисту Володимир Деренко. Дякую!

Зараз серед наших головних завдань – здобути для України більше підтримки саме з погляду стійкості нашого суспільства. Це стосується і енергетики, і відновлення після ударів, і всіх інших основ нормального життя. Життя, яке маємо зберегти попри будь-які спроби Росії тиснути та знищувати. Готуємо для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки. Також цими днями детально займаємося підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами. Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось. Я дякую кожному, хто допомагає!

І ще одне.

Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора понад 40 атак, сьогодні, на цей час, уже більш як 20. Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять усе, щоб втримати наші позиції та допомогти воїнам на позиціях поруч, – усім вам особлива вдячність. Максимум зусиль, щоб у вас та у всієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе. Слава Україні!».

Нагадаємо, що на Харківському напрямку окупанти перегруповуються перед поновленням наступальних дій.

Як повідомлялося, ворог збільшив кількість атак на Покровському напрямку.

До слова, нині триває 836-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Донеччина Дмитро Максимов Максим Михайлов солдат робота Україна рятувальники Володимир Зеленський українці Олександр Павленко

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