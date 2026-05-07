Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком

Христина Жиренко
Списання вагонів за віком може вдарити по економіці та безпеці України – УСПП

Жорстке застосування граничних строків служби вагонів може призвести до масштабного скорочення робочого парку, дефіциту рухомого складу та зростання логістичних витрат для української економіки в умовах війни. Про це заявив Український союз промисловців і підприємців (УСПП), і закликав Міністерство розвитку громад та територій переглянути чині правила продовження строку експлуатації вантажних вагонів.

Наразі в Україні діє норма, що фактичне припинення використання вагонів має наступити відразу після завершення встановленого заводом-виробником строку служби. Але такий підхід, який базується переважно на календарних обмеженнях і не враховує реальний технічний стан вагонів та сучасні можливості вагоноремонтної галузі, є некоректним – адже ключовим критерієм безпечної експлуатації має бути не вік вагона, а результати технічної діагностики та наявність залишкового ресурсу.

«Міжнародна практика демонструє, що у більшості країн рішення щодо подальшої експлуатації рухомого складу не приймається виключно на підставі календарного віку вагона. Враховується саме його технічна придатність та результати незалежного інженерного обстеження», – пояснюють у зверненні.

Жорстке списання вагонів тільки на основі віку може перетворитися структурним дефіцитом рухомого складу – а це особливо критично для України під час війни та майбутнього відновлення. Адже достатня кількість вантажних вагонів необхідна для стабільної роботи гірничо-металургійного комплексу, аграрного сектору, хімічної промисловості, виробництва будматеріалів, підтримки експортної логістики та перевезення стратегічних вантажів для оборонного сектору.

У документі підкреслюється, що скорочення вагонного парку автоматично означатиме зростання логістичних витрат для бізнесу та втрату конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках.

УСПП пропонує внести до наказу №647 низку змін – зокрема, дозволити продовження строку експлуатації вагонів понад нормативний термін за умови успішного проходження комплексного технічного обстеження та підтвердження безпечного технічного стану.

Також бізнес пропонує надати право проводити діагностичні, ремонтні та реєстраційні операції не лише структурам «Укрзалізниці» , а й спеціалізованим акредитованим організаціям, які мають відповідну технічну базу та сертифікований персонал. На період дії воєнного стану та шість місяців після його завершення такі функції пропонується залишити за профільним інститутом «Укрзалізниці» .

Окремо УСПП закликає уряд створити механізм акредитації підприємств, уповноважених проводити технічне інспектування та підтвердження можливості продовження експлуатації вагонів, і розробити державну програму відновлення та розвитку транспортного комплексу України – з окремими механізмами стимулювання оновлення парку рухомого складу.

