Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки

Сергій «Флеш» Бескрестнов: Росія вдарила балістикою двічі по тих самих місцях, щоб вбити рятувальників

Впродовж однієї доби Росія застосувала понад 1500 ударних безпілотників – черговий антирекорд масштабу дронових атак. Українська ППО знищила 95% із них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова у Facebook.

Рекорд, якого не було у світі

За оцінкою Бескрестнова, Україна успішно витримала спробу перевантажити протиповітряну оборону масованим роєм безпілотників. Понад 1500 ударних дронів за добу – абсолютний світовий рекорд. ППО збила та знешкодила 95% із них.

Окрему роль відіграли дрони-перехоплювачі: вони взяли на себе близько 30% усіх збитих безпілотників – і цей показник, за словами експерта, продовжує зростати.

«Це фантастичний результат. Низький уклін усім військовим усіх родів військ та ДФТГ, які захищали нас», – написав Бескрестнов.

Ракети й подвійні удари по рятувальниках

Основну шкоду завдали ракети – насамперед у Києві. Зафіксовані влучання в житлові будинки й на території цивільних підприємств. Метою атаки, за аналізом «Флеша», були об'єкти критичної інфраструктури, «Укрзалізниця» та логістика.

Окремо експерт звернув увагу на особливо цинічний прийом ворога: Росія повторно вдарила балістикою по тих самих локаціях через кілька годин після першого удару – щоб убити рятувальників, які вже працювали на місцях руйнувань.

Щодо структури атаки: частка реактивних «шахедів» і «шахедів» з керуванням була невеликою. На думку Бескрестнова, ворог зробив ставку саме на масове застосування звичайних «шахедів», розраховуючи кількістю перевантажити українську ППО.

«Жодна матеріальна шкода не може зрівнятися з людськими життями. Це страшна втрата для нас усіх», – підсумував експерт.



Нагадаємо, тактика подвійних ударів по рятувальниках фіксується в Україні дедалі частіше: у 2025 році кількість таких атак сягнула піку за весь час повномасштабної війни.

До слова, у ніч на 14 травня Росія знову здійснила масований комбінований удар по Києву з балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинули люди, зокрема у Дарницькому районі обвалився дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також Бескрестнов неодноразово аналізував тактику ворожих атак – у квітні він сам пережив спробу цілеспрямованого вбивства: росіяни навели на його будинок чотири керовані реактивні «шахеди».