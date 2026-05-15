Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки
Окрему роль відіграли дрони-перехоплювачі: вони взяли на себе близько 30% усіх збитих безпілотників
Колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сергій «Флеш» Бескрестнов: Росія вдарила балістикою двічі по тих самих місцях, щоб вбити рятувальників

Впродовж однієї доби Росія застосувала понад 1500 ударних безпілотників – черговий антирекорд масштабу дронових атак. Українська ППО знищила 95% із них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис радника міністра оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова у Facebook. 

Рекорд, якого не було у світі

За оцінкою Бескрестнова, Україна успішно витримала спробу перевантажити протиповітряну оборону масованим роєм безпілотників. Понад 1500 ударних дронів за добу – абсолютний світовий рекорд. ППО збила та знешкодила 95% із них.

Окрему роль відіграли дрони-перехоплювачі: вони взяли на себе близько 30% усіх збитих безпілотників – і цей показник, за словами експерта, продовжує зростати.

«Це фантастичний результат. Низький уклін усім військовим усіх родів військ та ДФТГ, які захищали нас», – написав Бескрестнов. 

Ракети й подвійні удари по рятувальниках

Основну шкоду завдали ракети – насамперед у Києві. Зафіксовані влучання в житлові будинки й на території цивільних підприємств. Метою атаки, за аналізом «Флеша», були об'єкти критичної інфраструктури, «Укрзалізниця» та логістика.

Окремо експерт звернув увагу на особливо цинічний прийом ворога: Росія повторно вдарила балістикою по тих самих локаціях через кілька годин після першого удару – щоб убити рятувальників, які вже працювали на місцях руйнувань.

Щодо структури атаки: частка реактивних «шахедів» і «шахедів» з керуванням була невеликою. На думку Бескрестнова, ворог зробив ставку саме на масове застосування звичайних «шахедів», розраховуючи кількістю перевантажити українську ППО.

«Жодна матеріальна шкода не може зрівнятися з людськими життями. Це страшна втрата для нас усіх», – підсумував експерт.

Нагадаємо, тактика подвійних ударів по рятувальниках фіксується в Україні дедалі частіше: у 2025 році кількість таких атак сягнула піку за весь час повномасштабної війни.

До слова, у ніч на 14 травня Росія знову здійснила масований комбінований удар по Києву з балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинули люди, зокрема у Дарницькому районі обвалився дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також Бескрестнов неодноразово аналізував тактику ворожих атак – у квітні він сам пережив спробу цілеспрямованого вбивства: росіяни навели на його будинок чотири керовані реактивні «шахеди».

Читайте також:

Теги: росія Міноборони Укрзалізниця ворог системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки прильоту по Дніпру 16 квітня 2026 року
Окупанти протягом дня атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
16 квiтня, 20:06
Блогер Ілля Ремесло
Блогер Ілля Ремесло залишив божевільню і знову пішов проти Путіна (відео)
28 квiтня, 16:40
Наступні два роки можуть дати Росії ідеальну нагоду перевірити відданість Заходу НАТО
«Скоро щось станеться». Європа готується до нападу Росії – Politico
4 травня, 07:58
Вперше з початку повномасштабного вторгнення ракетну небезпеку було оголошено в Ханти-Мансійському автономному окрузі
Вперше тривога дісталася Сибіру: що відомо про нічну атаку на РФ
5 травня, 09:43
Наслідки ворожого удару по Харківщині
Ракетний удар по Мерефі: кількість загиблих зросла до шести (оновлено)
4 травня, 15:35
Мі-8 – радянський багатоцільовий гелікоптер, наймасовіший і відомий дворуховий гелікоптер у світовій військовій та цивільній авіації
Росія втратила гелікоптер Мі-8
6 травня, 02:32
Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ та привітав піхотинців із професійним святом
Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ та привітав піхотинців із професійним святом
6 травня, 10:01
У середньому пасажири впродовж квітня щодня купували онлайн близько 15 тис. приміських квитків
«Укрзалізниця» запускає продаж усіх приміських квитків через застосунок
12 травня, 15:45
Путін заявив про оснащення «Орєшніка» та бойове чергування ракет «Сармат»
Путін повернувся до ядерної жахалки: згадав «Орєшнік» і «Сармат» (відео)
12 травня, 19:57

Події в Україні

Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки
Радник Міноборони: Україна збила 95% дронів з рекордної атаки
Українська компанія Fire Point анонсувала нову систему ППО
Українська компанія Fire Point анонсувала нову систему ППО
Російські дрони знову підпалили ліси у Чорнобильській зоні
Російські дрони знову підпалили ліси у Чорнобильській зоні
Лінія фронту станом на 14 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 травня 2026. Зведення Генштабу
Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026
Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026
МАГАТЕ за два дні зафіксувало понад 160 російських дронів біля українських АЕС
МАГАТЕ за два дні зафіксувало понад 160 російських дронів біля українських АЕС

Новини

Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
13 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua