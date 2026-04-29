Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху цистерни: дитина у критичному стані

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нещасний випадок стався 28 квітня на залізничній станції Роток
На Київщині поліцейські з’ясовують обставини тяжкого травмування підлітка на залізниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомляється, що нещасний випадок стався 28 квітня на залізничній станції Роток. О 20:33 до поліції надійшло повідомлення про те, що на цистерні перебуває хлопець.

Правоохоронці Білоцерківського районного управління поліції, які виїхали на місце з’ясували, що 13-річний місцевий мешканець виліз на вагон-цистерну, який перебував на залізничній колії, після чого його уразило струмом.

Дитину терміново ушпиталили з 80% електроопіками всього тіла. Його стан вкрай важкий.

Наразі працівники поліції проводять перевірку за даним фактом.

Поліція Київщини звертається до батьків приділяти увагу дітям та пояснювати про небезпеку дозвілля на залізниці. 

Нагадаємо, 1 квітня у Святошинському районі столиці під колесами приміської електрички загинула дитина. За попередніми даними правоохоронців, 12-річний хлопець перебував між вагонами потяга під час руху. Він не втримався, впав на залізничну колію та потрапив під поїзд. Отримані травми виявилися смертельними.

Теги: Укрзалізниця потяг дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua