На Київщині 13-річного хлопця вдарило струмом на даху цистерни: дитина у критичному стані

Дитину терміново ушпиталили з 80% електроопіками всього тіла

На Київщині поліцейські з’ясовують обставини тяжкого травмування підлітка на залізниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомляється, що нещасний випадок стався 28 квітня на залізничній станції Роток. О 20:33 до поліції надійшло повідомлення про те, що на цистерні перебуває хлопець.

Правоохоронці Білоцерківського районного управління поліції, які виїхали на місце з’ясували, що 13-річний місцевий мешканець виліз на вагон-цистерну, який перебував на залізничній колії, після чого його уразило струмом.

Дитину терміново ушпиталили з 80% електроопіками всього тіла. Його стан вкрай важкий.

Наразі працівники поліції проводять перевірку за даним фактом.

Поліція Київщини звертається до батьків приділяти увагу дітям та пояснювати про небезпеку дозвілля на залізниці.

Нагадаємо, 1 квітня у Святошинському районі столиці під колесами приміської електрички загинула дитина. За попередніми даними правоохоронців, 12-річний хлопець перебував між вагонами потяга під час руху. Він не втримався, впав на залізничну колію та потрапив під поїзд. Отримані травми виявилися смертельними.