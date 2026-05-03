WSJ: Удари по нафтовій інфраструктурі РФ не зупинили експорт нафти

Аліна Самойленко
Туапсе – після удару по нафтобазі
фото: соціальні мережі

Сукупний експорт російської сировини у квітні залишився майже незмінним з

Масштабна кампанія українських безпілотників проти російських нафтових об'єктів демонструє вражаючу географію – від терміналів на Чорному морі до насосних станцій у Пермі, що за 1 400 км від кордону. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Останні атаки на термінал у Туапсе та об'єкти «Транснєфті» призвели до значних пожеж та зупинки роботи ключових вузлів, через які раніше проходило до 60% морського експорту нафти РФ. Проте, попри «далекобійні санкції» Києва, сукупний експорт російської сировини у квітні залишився майже незмінним завдяки швидкому ремонту та переорієнтуванню потоків на арктичні й тихоокеанські порти.

Водночас війна на Близькому Сході стала для Москви несподіваним економічним стимулом. Стрибок світових цін на нафту марки Brent до $110 за барель через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном дозволив Росії подвоїти свої нафтові доходи – з $9,75 млрд у лютому до $19 млрд у березні. Це зростання компенсувало втрачену вигоду від українських ударів та нівелювало ефект від дисконтів, з якими РФ змушена продавати свою сировину.

Ситуацію для Кремля полегшила і позиція Вашингтона: адміністрація Трампа тимчасово призупинила санкції на морську нафту РФ для стабілізації глобального ринку. Це дозволило навіть традиційним союзникам США, таким як Японія та Філіппіни, розпочати імпорт російської сировини. Нові контракти з азійськими країнами, що побоюються перебоїв у Перській затоці, створюють для Росії стійкий попит. За оцінками експертів, якщо блокада Ормузької протоки триватиме місяцями, високі ціни на енергоносії можуть стати для Москви вирішальним фактором у подоланні внутрішньої рецесії, перший прояв якої зафіксували на початку 2026 року.

Як відомо, Російська Федерація стала основним постачальником нафти до Сирії. Цьогоріч країна закупила на 75% більше російських нафтових продуктів, ніж у 2025 році. 

Як зазначають журналісти, у 2026 році постачання нафти з Росії в Сирію зросли до 60 тис. барелів на день. 21 судно, якими транспортують нафту, перебуває під санкціями Заходу. Вони курсують під прапорами Панами, Мадагаскару, Оману, Росії та інших країн.

Нагадаємо, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру морського порту Туапсе та Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. 

Зазначається, що внаслідок атаки українських безпілотників сталася пожежа у резервуарах з нафтомазутною сумішшю. Над терміналом зафіксовано стовп чорного диму.

