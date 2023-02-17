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Pin-Up Ukraine підтримала Україну на понад 327 млн гривень у 2022 році

Новини компаній
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Pin-Up Ukraine підтримала Україну на понад 327 млн гривень у 2022 році
Pin-Up Ukraine – українське онлайн-казино
фото: Pin-Up Ukraine

На гуманітарні та благодійні проєкти Pin-Up Ukraine направила 56,5 млн гривень

Від початку повномасштабного вторгнення Pin-Up Ukraine продовжує свою діяльність, сприяє розвитку індустрії й активно підтримує економіку країни. За минулий рік до державного бюджету України компанією вчасно було перераховано 271,2 млн грн податків і ліцензійного збору. До податкових відрахувань увійшли: податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

На гуманітарні та благодійні проєкти Pin-Up Ukraine направила 56,5 млн гривень. Гроші були спрямовані на допомогу українцям, постраждалим від воєнних дій, а також лікарням і поліклінікам. Зокрема, Pin-Up Ukraine закупила понад 300 тонн харчових продуктів і товарів першої необхідності для жителів Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Київської та Чернігівської областей, а також НДСЛ «Охматдит», Клінічної лікарні «Феофанія», Харківського перинатального центру та лікарні Миколаєва. Pin-Up Ukraine також профінансувала вивезення до Європи на реабілітацію українських дітей, які знаходилися під окупацією в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці Київської області.

«Pin-Up Ukraine, як один із відповідальних лідерів на ринку ліцензійного казино України, продовжує підтримувати економіку держави й українців. Ми маємо показувати приклад, адже у тяжкі для нашої держави часи кожна копійка має значення, чи це сплата до бюджету, чи допомога власними коштами в благодійних проєктах. Ми впевнені, що відповідальність за Україну на кожному з нас, тому бізнес має інвестувати в її майбутнє», – прокоментував COO Pin-Up Ukraine Ігор Зотько.

Pin-Up Ukraine – українське онлайн-казино, яке одне з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет видана ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році. Pin-Up Ukraine сприяє розвитку ринку легального гемблінгу, підтримує економіку України та активно інвестує у благодійні проєкти на користь українців. 

Теги: гроші бізнес ліцензія Миколаїв інтернет Охматдит

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