Почав роботу другий підземний госпіталь ЗСУ, збудований Метінвестом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Ближче до передової, глибше під землею: відкрився другий підземний госпіталь, збудований металургійним холдингом Ахметова

Група Метінвест завершила будівництво вдосконаленого підземного шпиталю класу NATO Role 2, який розташований на одному з найгарячіших напрямків фронту. Це вже другий стабпункт, створений у координації з Медичними силами, в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Він ще більш захищений і прихований, а також зазнав конструкційних змін, зумовлених досвідом експлуатації першого шпиталю. В його побудову Метінвест вклав 21 мільйон гривень.

Новий шпиталь збудовано ще ближче до лінії зіткнення, його додатково укріплено та захищено: його занурили в землю глибше, ніж на 6 метрів, і укріпили додатковими шарами перекриттів. Одночасно тут може проходити до трьох операцій різної складності. Усім необхідним медичним обладнанням – швидкісними інфузійними помпами, рентген-апаратами, кисневими концентраторами, дефібриляторами тощо – шпиталь обладнано коштом армії. Порятунок життів бійців забезпечує бригада досвідчених медиків у складі травматолога, хірургів, анестезіологів, операційних медсестер та санітарів загальною чисельністю до 20 медиків.

«За рекомендаціями Медичних сил, шпиталь сконструйовано за новим проєктом. Завдяки експертизі в облаштуванні функціональних модульних «підземель» нам вдалося раціоналізувати простір, не втративши його функціональності та ефективності. Стабпункт вже працює і рятує життя українських захисників – це найголовніше», – каже операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Базу другого підземного шпиталю утворює поєднання чотирьох модулів-«криївок» зі сталі Метінвесту: там розташовано операційний та стабілізаційний блоки, робоче приміщення та зону відпочинку медперсоналу. Загальна площа другого шпиталю становить 350 кв. м.

Почав роботу другий підземний госпіталь ЗСУ, збудований Метінвестом фото 1

«Перший підземний шпиталь, побудований Метінвестом, показав себе якнайкраще: за рік роботи бойові медики врятували понад 6 000 життів бійців. Але ми постійно шукаємо універсальну модель стабпункту для імплементації в будь-якій точці фронту на мапі маршрутів медичної евакуації. Наразі ми реалізували оптимальний концепт на другому підземному шпиталі, який зможе приймати поранених різного ступеня важкості. Це важливе підсилення для Медичних сил України, і ми вдячні Метінвесту за системне партнерство та гнучкість рішень, які компанія втілює в життя», – зазначив підполковник медичної служби Роман Кузів.

Метінвест профінансував виготовлення, транспортування, монтаж, облаштування шпиталю, а також оснащення побутовою технікою та усіма необхідними в польових умовах системами життєзабезпечення стабпункту: питною та технічною водою, електрикою, вентиляцією, каналізацією, джерелами резервного живлення, кліматичною технікою тощо. Загальна сума інвестицій Метінвесту – понад 21 млн грн.

Як відомо, перший підземний госпіталь запрацював у вересні 2024 року: його теж збудував Метінвест Ріната Ахметова, у координації з Медичними силами.

Загальна допомога Метінвесту Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 9,3 млрд грн, із них 4,9 млрд грн – допомога армії в межах ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова.

