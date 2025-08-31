Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1285-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

 

За минулу добу відбулося 182 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, двох ракетних та 79 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 161 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4475 обстрілів, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5563 дрони-камікадзе.

Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах, зокрема: Велика Берізка, Рівне Сумської області; Білогір’я, Комишуваха Запорізької області; Чорнобаївка, Львове Херсонської області; Іванівка Одеської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року фото 1

Українські оборонці відбили 14 атак росіян. Минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів, загалом скинув 43 керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року фото 2

Наші війська зупинили одинадцять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року фото 3

Вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року фото 4

Ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року фото 5

Наші воїни успішно зупинили сім атак противника поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року фото 6

Окупанти сім разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року фото 7

Ворог здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили п'ятдесят штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року фото 9

Противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року фото 10

Агресор атакував п’ять разів – окупанти намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

Як відомо, триває 1285-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб Україна фронт

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року
Атака на Дніпропетровщину: ворог пошкодив житлові будинки та газопроводи, є постраждалі
Атака на Дніпропетровщину: ворог пошкодив житлові будинки та газопроводи, є постраждалі
Втрати ворога станом на 31 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 31 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ISW: Росія бреше про військові успіхи, щоб переконати Захід у неминучості перемоги над Україною
ISW: Росія бреше про військові успіхи, щоб переконати Захід у неминучості перемоги над Україною
Заяви Трампа, гарантії безпеки для України, обстріл Одещини: головне за ніч
Заяви Трампа, гарантії безпеки для України, обстріл Одещини: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті

