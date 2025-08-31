Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Триває 1285-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 182 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, двох ракетних та 79 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 161 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4475 обстрілів, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5563 дрони-камікадзе.

Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах, зокрема: Велика Берізка, Рівне Сумської області; Білогір’я, Комишуваха Запорізької області; Чорнобаївка, Львове Херсонської області; Іванівка Одеської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 14 атак росіян. Минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів, загалом скинув 43 керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили одинадцять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили сім атак противника поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Окупанти сім разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили п'ятдесят штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.

На Оріхівському напрямку

Агресор атакував п’ять разів – окупанти намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

Як відомо, триває 1285-й день повномасштабної війни в Україні.