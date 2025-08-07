Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року
Нині триває 1261-й день повномасштабної війни
фото: 115 ОМБр

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів

За минулу добу відбулося 147 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаударів, зокрема скинув 157 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6 074 обстріли, з них 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 073 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Шев’яківка, Семенівка, Хатнє, Охрімівка, Куп’янськ Харківської області; Новоселівка, Колодязі, Середнє, Карпівка, Олександрівка Донецької області; Канівське, Степногірськ Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року фото 1
мапа: Facebook/Генштаб

Минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 13 авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року фото 2
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року фото 3
мапа: Facebook/Генштаб

За добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року фото 4
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року фото 5
мапа: Facebook/Генштаб

Противник вісім разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року фото 6
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року фото 7
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року фото 8
мапа: Facebook/Генштаб

Українські захисники зупинили 38 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Сухецьке, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року фото 9
мапа: Facebook/Генштаб

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року фото 10
мапа: Facebook/Генштаб

Минулої доби Сили оборони успішно відбили шість боєзіткнень. Противник успіху не мав.

Нагадаємо, триває 1261-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт війна Генштаб ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алексєєв віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Максима Алексєєва
29 липня, 09:00
Медведєв: Росія – це не Ізраїль і навіть не Іран
Медведєв погрожує Трампу війною
28 липня, 20:45
Президент затвердив 14 осіб на переговори з РФ
Переговори РФ та України у Стамбулі: Зеленський затвердив склад делегації
23 липня, 09:56
У лавах ЗСУ воює понад 9,4 тис. засуджених
Мобілізація засуджених. Влада спрогнозувала резерви для фронту
17 липня, 09:25
У 2023 році Ярослав Чайка став на захист своєї Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямках. Згадаймо Ярослава Чайку
17 липня, 09:00
Сержант Іван Лавринчук здійснив героїчний вчинок
На Харківщині поліцейський дивом урятував дитину під час обстрілу
15 липня, 16:56
Соратник Юлії Тимошенко Максим Соколов сподівається, що зміни до Виборчого кодексу будуть швидко прийняті в першому читанні
Соратник Тимошенко пояснив, навіщо «Батьківщина» подала законопроєкт про нові правила виборів
14 липня, 16:37
Удари по болючих місцях Кремля. Війна в цифрах
Удари по болючих місцях Кремля. Війна в цифрах
12 липня, 08:44
Безпілотники дісталися до Луховицького авіаційного заводу імені П. Вороніна у місті Лоховиці Московської області
У Підмосков’ї дрони атакували стратегічне підприємство (відео)
11 липня, 07:51

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 серпня 2025 року
Окупанти вдарили по Пологівському району: є загибла
Окупанти вдарили по Пологівському району: є загибла
Втрати ворога станом на 7 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
В Україні сонячно, але місцями дощитиме: погода на 7 серпня
В Україні сонячно, але місцями дощитиме: погода на 7 серпня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
6803
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
5101
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
4564
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня
3003
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння - радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua