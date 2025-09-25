Податкові пільги для імпорту обладнання на 2026 рік мають включати вітроенергетику – нардеп

Вітроенергетика має отримати чесні умови у податкових пільгах – Голова Комітету Верховної Ради

Голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус планує подати законопроєкт щодо продовження пільгового імпорту обладнання для відновлюваної енергетики на 2026 рік. Особливу увагу в документі він пропонує приділити вітроенергетиці, яка наразі позбавлена таких стимулів.

«І я, мабуть, цього тижня зареєструю законопроєкт щодо продовження цих пільг на наступний рік, але щоб по-чесному був включений вітер,бо він був включений специфічно. Цей законопроєкт відкриє дискусію, такі закони проходять непросто. Є думка податкового комітету і його голови, думка Мінфіну, важлива думка Кабміну, але це буде старт діалогу», – сказав Герус.

За його словами, надання рівних умов для імпорту обладнання має стратегічне значення для розвитку галузі в умовах поточних безпекових загроз.

«В умовах всіх нинішніх ризиків і коли нас прямим текстом попереджають, що росіяни будуть бити по енергетиці, не треба задовольнятися тим, що є сьогодні, а треба формувати й надалі запас міцності», – підкреслив голова енергокомітету Ради.

Нагадаємо, обладнання для вітроенергетики досі не звільнене від ввізного мита та ПДВ, тоді як для сонячної, біо- та гідроенергетики такі пільги вже діють. Директорка Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) Анастасія Верещинська заявила, що така ситуація створює дисбаланс у розвитку секторів відновлюваної енергетики та стримує інвестиції у вітрові проєкти.