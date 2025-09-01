Головна Країна Наука та освіта
Студенти можуть втратити відстрочку після 25 років: зареєстровано законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Студенти можуть втратити відстрочку після 25 років: зареєстровано законопроєкт
Відстрочку отримають ті, хто вперше навчається на вищому рівні освіти, ніж мали раніше
фото з відкритих джерел

Студенти, які почали навчання після 25 років, не матимуть відстрочки

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13634-1 стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

У разі прийняття альтернативного законопроєкту, відстрочку матимуть працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, якщо вони належать до таких категорій:

  • наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,
  • науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,
  • педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації учні та студенти:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;
  • здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;
  • докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

Ці категорії матимуть відстрочку, якщо вперше здобувають освіту в закладах освіти (наукових установах) України за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 закону «Про освіту».

Нагадаємо, уряд погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав педагогічних працівників та здобувачів освіти.

До слова, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій можуть отримати відстрочку у застосунку «Резерв+». Водночас оформити відстрочку від мобілізації для працівників закладів загальної середньої освіти через застосунок «Резерв+» наразі технічно неможливо.

