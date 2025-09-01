Головна Гроші Економіка
Український ГМК втратив половину обсягів через війну – топ-менеджер «Метінвест»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Український ГМК втратив половину обсягів через війну – топ-менеджер «Метінвест»
Олександр Водовіз наголосив, що нині перед компаніями ГМК стоїть питання не розвитку, а виживання
фото: depositphotos.com

Війна скоротила бізнес удвічі, а експорт – найбільший виклик у Європі – Водовіз

Група «Метінвест» втратила 50% своїх виробничих потужностей внаслідок війни, зокрема через втрату Маріуполя, де компанія планувала масштабні інвестиції до вторгнення. Про це повідомив Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора компанії Ріната Ахметова, під час виступу на події Radio NV у Києві.

«До війни ми планували інвестиції на $1,2 млрд, зберігали довгострокове планування. Тепер стратегія – максимум на місяць, бо ситуація змінюється щодня», – пояснив він.

Попри зменшення експорту вдвічі, «Метінвест» залишається ключовим експортером країни.

«Обсяги експорту впали удвічі, хоча ми залишаємося найбільшим приватним експортером. Але це означає, що вся економіка ослабла вдвічі, і ми більше не такі сильні, як були раніше», – резюмував він.

Також Водовіз повідомив, що компанія досі не отримала реальної фінансової підтримки з програми Ukraine Facility, попри задекларовані $8 млрд допомоги для бізнесу.

