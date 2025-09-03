Новий закон: урядовців штрафуватимуть за неявку на засідання Ради

Новий закон має на меті посилити дисципліну як у судових процесах, так і під час парламентських процедур

Верховна Рада ухвалила закон про штрафи за неявку на виклик парламенту

Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11387, який запроваджує адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту без поважних причин. Законодавчу ініціативу підтримали 229 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Новий закон має на меті посилити дисципліну як у судових процесах, так і під час парламентських процедур. Зокрема, він встановлює:

Адміністративну відповідальність за невиконання ухвали суду про привід. Тепер за це можуть штрафувати, а відповідні протоколи складатимуть працівники суду.

Відповідальність за ігнорування вимог парламентських комітетів, тимчасових слідчих комісій або за неявку урядовців на пленарні засідання.

Спрощену процедуру розгляду питання про звільнення посадовця, який без поважної причини не з'явився на засідання Ради.

Уточнення повноважень тимчасових слідчих комісій та надання Національній поліції права виконувати привід за процедурним рішенням парламенту.

Крім того, зміни до Кримінального процесуального кодексу посилюють відповідальність прокурорів за неявку до суду та збільшують розміри грошових стягнень за порушення процесуальних обов'язків.

Очікується, що ухвалення закону сприятиме пришвидшенню розгляду кримінальних справ та зміцненню поваги до суду і парламенту.

