У Раду подано законопроєкт про зняття всіх обмежень на виїзд за кордон

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ініціатива може змінити правила перетину кордону під час воєнного стану
Наразі виїзд за кордон обмежений для чоловіків віком від 18 до 60 років через дію мобілізаційного законодавства

Верховна Рада України розгляне скасування всіх обмежень на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Відповідний законопроєкт подав народний депутат Олексій Гончаренко, інформує «Главком».

«Всі обмеження на виїзд за кордон мають бути зняті – подав відповідний законопроєкт до Верховної Ради», – написав він.

Як стало відомо, президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців, запропонувавши підвищити віковий поріг обмежень з 18 до 22 років.  

Нагадаємо, до Верховної Ради було внесено законопроєкт № 13685, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років.

Очікується, що сьогодні, 26 серпня  на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністра Юлії Свириденко.

