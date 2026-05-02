Австралійський генерал повідомив, що може змусити Путіна завершити війну

Генерал оцінив перспективи Росії у війні

Зростання втоми та відчаю всередині РФ може посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Про це заявив австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян в інтерв'ю «24 Каналу», передає «Главком».

Раян зазначив, що перспектив перемоги у Кремля фактично немає. За його словами, зростання внутрішнього невдоволення може з часом вплинути на політичні рішення Кремля.

«Приємно чути про відчай і втому, що зростають в Росії», – так він прокоментував публікацію The Washington Post про настрої всередині російського суспільства

«Це очікувано, адже вони програють цю війну. Перспектив перемоги Росії у цій війні майже немає, і чим більше відчаю та втоми, тим сильнішим буде тиск на Путіна з метою припинення війни», – продовжив генерал.

Втім, наразі, як каже Раян, таких змін не спостерігається. Навпаки, російська влада посилює контроль над суспільством і нарощує примусові заходи для поповнення армії.

«Главком» писав, що російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.

Нагадаємо, навіть наближені до російської влади аналітичні центри змушені визнати: цивільні галузі промисловості стрімко скорочуються, малий бізнес масово вимирає, а державний борг зростає шаленими темпами. Компанії масово скорочують закупівлі сировини через брак замовлень та захмарні ціни на паливо.