Скасування підвищених прайс-кепів з 1 квітня може вдарити по імпорту електроенергії – експерт

Ринок електроенергії може змінити баланс після 1 квітня через завершення дії підвищених прайс-кепів – експерт

Підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії стало ключовим інструментом відновлення ринкових сигналів та залучення імпорту в умовах дефіциту потужності. Про це заявив експерт енергетичного ринку Володимир Галущак.

«У класичній моделі оптового ринку вони повинні виконувати лише функцію запобігання екстремальним ціновим коливанням, але не замінювати ринкове ціноутворення», – зазначив Галущак.

Він підкреслив, що на більшості європейських ринків такі обмеження встановлені на дуже високому рівні й фактично не впливають на формування ціни. В Україні ж через війну, пошкодження генерації та дефіцит маневрових потужностей прайс-кепи стали інструментом оперативного регулювання ринку.

Саме їх підвищення у попередні періоди дозволило частково відновити ринкову логіку ціноутворення та зробити імпорт економічно доцільним у години дефіциту.

За словами експерта, на цьому тлі завершення дії підвищених прайс-кепів з 1 квітня може знову змінити баланс ринку та вплинути на доступність імпортної електроенергії.

Нагадаємо, у січні 2026 року НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку, щоб розблокувати імпорт електроенергії. Відповідно до чинного рішення, дія підвищених граничних цін завершується 31 березня.