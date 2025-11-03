Західні компанії скористалися наслідками ударів по російських НПЗ

Санкції та атаки дронами знизили російський експорт нафтопродуктів і посилили позиції конкурентів

Після українських атак дронами на нафтопереробні заводи в Росії та посилення санкцій західні нафтові гіганти отримали рекордні прибутки і збільшили свої позиції на світовому ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланнням на російські ЗМІ.

Ударів по російських НПЗ і експортних терміналах, які тривають із липня, виявилося достатньо, щоб помітно вплинути на світову переробку. Через пошкодження виробничих потужностей Росія у вересні скоротила середньодобовий експорт нафтопродуктів на 500 тисяч барелів порівняно з піковими показниками цього року. У результаті експорт становив лише 2 млн барелів на добу – мінімальний рівень не лише від початку повномасштабної війни, а й від часів пандемії 2020 року.

Це сприяло зростанню норми прибутку в переробці в американських Exxon Mobil і Chevron, британської Shell, французької TotalEnergies, які загалом забезпечують понад 10% світового виробництва нафтопродуктів, або 11 млн барелів на добу. У Exxon Mobil, наприклад, прибуток підрозділу енергетичних продуктів збільшився більш ніж на 30% у квартальному обчисленні до $1,84 млрд.

У британської BP аналогічна ситуація. Компанія, яка володіла майже 20% акцій «Роснафти», але вийшла з її капіталу через війну в Україні, тепер заробляє додатковий прибуток за рахунок санкцій і дронових атак. Показник норми прибутку у BP зріс на 33%.

Нагадаємо, що попри міжнародні санкції проти Росії, частина її нафти й нафтопродуктів продовжує потрапляти на світові ринки через переробку в третіх країнах. Турецькі нафтопереробні заводи стали ключовим каналом для легальної поставки палива російського походження до Європи та інших західних країн. Україна неодноразово закликала закрити цю санкційну лазівку, адже купівля російського палива фінансує військові дії РФ проти України.