На Тернопільщині підприємець придбав старовинний замок: на що він планує його перетворити

Руїни замку Потоцького ХVI століття в Козовій на Тернопільщині планують перетворити в сучасний мультифункціональний культурний центр громади із виставковою залою, кафе, костелом, музеєм та укриттям. Проєкт реалізує громадська організація «Інститут міської культури». Для цього отримали грант 20 тисяч євро від Програми Європейського Союзу House of Europe. Перші заходи планують провести вже в січні. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Будівля XVІ століття в минулому мала оборонне значення. Згодом замок перетворили в броварню. Потім тут діяв завод безалкогольних напоїв. Тривалий час будівлю використовували як склад, розповідає її новий власникпідприємець Ігор Мамус.

«Я сам козівчанин. Я жив поряд із замком, на сусідній вулиці. Мої вікна і моє подвір'я виходили зразу на нього. І я був зачудований, тому що будинки виглядали звично, а тут така стоїть споруда. І я, власне, перелазив всі підвали в цьому замку, коли дитиною був», – каже Ігор Мамус.

Підприємець розповідає, придбав замок, щоб створити тут артпростір. Каже, це була фактично руїна.

«Кажуть, легше подобувати новий будиночок, ніж зремонтувати старий. Ми вивезли звідси 50 см сміття», – каже власник замку.

У приміщенні Ігор Мамус планує відремонтувати дах та підлогу, обладнати опалення та зробити туалет. Усе хочуть встигнути до 1 січня.

За словами підприємця, не лише замок, а й Козова до Другої світової війни мала інше архітектурне обличчя. Каже, мріє відновити його хоча б частково.

