Україну очікує здорожчання будматеріалів. Галузева спілка зробила заяву

Бізнес застерігає: підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» може спровокувати нову хвилю інфляції

Всеукраїнська Спілка Виробників Будматеріалів виступила проти можливого підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці на 40%: там заявили, що це рішення стане ударом по відновленню країни та призведе до нового витка промислової інфляції.

У Спілці зазначили, що зростання вартості перевезень автоматично збільшить ціни на цемент, цеглу, металеві вироби, щебінь та інші будівельні матеріали. Це вплине не лише на ринок житла, а й на державні програми відбудови інфраструктури, які є пріоритетом під час війни.

«Підвищення залізничних тарифів у нинішніх умовах це прямий шлях до зростання цін на матеріали, скорочення виробництва й втрати робочих місць. Держава має підтримувати промисловість, а не ставити її на коліна», – заявив президент Спілки.

Організація наголошує, що підняття тарифів не має економічного обґрунтування і фактично є фіскальним тиском на реальний сектор. За оцінкою експертів, зростання вартості перевезень підвищить кінцеві ціни на будматеріали, посилить конкуренцію з дешевим імпортом з ЄС та змусить підприємства переходити на автотранспорт, перевантажуючи дорожню інфраструктуру.

Спілка закликала уряд та Міністерство розвитку громад і територій не допустити підвищення залізничних тарифів принаймні до завершення війни, аби забезпечити стабільність логістики, стримування інфляції та підтримку українських виробників.

Як відомо, УЗ запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень. В свою чергу Європейська Бізнес Асоціація та Американська Торговельна Палата зверталися до уряду з проханням передбачити у бюджеті компенсацію для УЗ за збиткові пасажирські перевезення. Бізнес-асоціації підкреслювали, що нинішня система фінансування через крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоспроможність українських вантажовласників.