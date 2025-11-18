На Львівщині сусіди побили ветерана «Азова» та його дружину: подробиці скандалу

Постраждалого ветерана завати Валерій Паук, він захищав Київ на початку повномасштабного вторгнення, а потім воював на Маріупольському та Запорізькому напрямках

Стали відомі нові деталі резонансного інциденту в місті Винники на Львівщині, де стався конфлікт між військовим та його сусідами. Про це пише «Главком» із посиланням на ТСН.

За словами ветерана полку «Азов» із позивним Бес, проблеми почалися після того, як він заселився в орендовану квартиру. Через численні травми, отримані на фронті, він змушений користуватися милицею, а стукіт від неї по підлозі нібито «заважав» сусідам.

Конфлікт досяг апогею, коли 16-річний підліток із сусідської родини побив його ж власною милицею. В результаті, ветеран та його дружина отримали тілесні ушкодження і були змушені звернутися по медичну допомогу.

Як стало відомо, постраждалого ветерана завати Валерій Паук. Він захищав Київ на початку повномасштабного вторгнення, а його подальший бойовий шлях пролягав через Маріупольський та Запорізький напрямки. Наразі він перебуває на Львівщині в очікуванні операції, під час якої йому мають ампутувати частину кінцівки.

Ветеран розповів, що сусіди, які назвалися переселенцями із Запоріжжя, постійно намагалися їх виселити, висуваючи претензії щодо «гучного» пересування меблів чи телевізора. Під час конфлікту Валерій почув від них образливу фразу: «Ху*во ти нас захищав», бо в їхній будинок прилетіла ракета.

Валерій спростовує інформацію деяких ЗМІ про те, що його побив 61-річний чоловік, наголошуючи, що напав на нього та його дружину саме підліток. Він зазначає, що найбільше його засмучує те, що люди, яких він захищав, виявляють до нього таку неповагу. Він закликав суспільство до допомоги у цій ситуації, аби запобігти його виселенню напередодні операції.

Поліція Львівської області підтвердила, що отримала заяви від подружжя щодо спричинення їм тілесних ушкоджень. Розпочато два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Однак правоохоронці попередньо встановили, що ушкодження завдав 61-річний сусід, що суперечить заявам Валерія Паука, який припускає, що дідусь може брати провину на себе. Крім того, за даними ветерана, сусіди на нього написали зустрічну заяву до поліції.

