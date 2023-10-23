На тлі близькосхідної війни підскочила ціна на один метал

Ціна на золото зросла до максимуму за останній період





Ціна на золото підвищилася до чотиритижневого максимуму на тлі загострення палестино-ізраїльського конфлікту. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Золото різко зросло в ціні до чотиритижневого максимуму, оскільки ситуація на Близькому Сході посилила попит на захисні активи, передає агентство. З початку воєнних дій між ХАМАС та Ізраїлем вартість золота підскочила на 6%. До того воно торгувалося в районі семимісячного мінімуму, зокрема через різкий розпродаж казначейських облігацій США.

Подальша ескалація конфлікту, за оцінками австралійської фінансової групи ANZ Banking Group Ltd, має призвести до того, що купівля захисних активів стане більш затребуваною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, інвестори розглядають можливість того, що геополітичні загрози в Ізраїлі спричинять зростання попиту на золото та американські облігації. Про це пише Reuters.

Підвищення геополітичних ризиків може призвести до інвестування в активи, такі як золото і долар, що, своєю чергою, може підвищити попит на облігації США.

Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities, вказує на те, що кожен раз під час міжнародних потрясінь американський долар зміцнюється. Це служить хорошим прикладом того, чому людям важливо мати золото у своїх інвестиційних портфелях, оскільки його придбання виступає ідеальним засобом хеджування від міжнародних потрясінь.

Нагадаємо, в Ізраїлі не будуть припиняти вогонь по бойовиках Сектора Гази, щоб виконати умову ХАМАС для звільнення заручників. Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ізраїльський чиновник заявив, що пропозиції США та Катару припинити вогонь по Сектору Гази для звільнення понад 200 заручників виконувати не будуть.