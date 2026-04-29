Штучний інтелект у металургії перетворюється із інструменту у частину бізнес-стратегії – Metinvest Digital

Metinvest Digital розглядає ШІ як комплексну стратегію і для внутрішніх процесів групи, і для роботи із зовнішніми клієнтами

Штучний інтелект стає не просто інструментом, а частиною бізнес-стратегії у промисловості, зокрема в металургії. Про це заявив директор з управління сервісами Metinvest Digital Олександр Пронькін під час заходу «Діалоги з NV. Велика цифрова трансформація» у Києві.

За його словами, у Metinvest Digital розглядають ШІ як комплексну стратегію як для внутрішніх процесів групи, так і для роботи із зовнішніми клієнтами. «У металургії ШІ вже змінює правила гри. Але це не лише про технології – ключовими є зміна культури, підходів до роботи та логіки ведення бізнесу», – пояснив Пронькін.

Він підкреслив, що бізнес часто помиляється, очікуючи швидкого ефекту від впровадження штучного інтелекту – натомість, такі проєкти потребують системного підходу, а більшість із них на початковому етапі мають характер досліджень і розробок.

Окремий акцент зроблено на ролі даних: їх у компанії вважають ключовим активом у розвитку ШІ-рішень. «Дані – це руда. Сам продукт – це метал, а процес створення – виробництво. Без якісних даних не буде результату», – пояснив він.

У Metinvest Digital також заохочують експерименти під час впровадження ШІ, визнаючи, що помилки є частиною процесу через відсутність усталених практик. Водночас, Пронькін підкреслив, що у металургії впровадження технологій відбувається поетапно: спочатку ШІ застосовують для підвищення безпеки та якості виробництва, далі - для оптимізації процесів і використання ресурсів, і лише потім - у адміністративних функціях.

За словами Пронькіна, найбільші зміни очікуються саме у бек-офісі, зокрема в HR, де традиційні ролі поступово трансформуються в автоматизовані моделі. Водночас основний фокус залишається на виробництві з урахуванням високих вимог до безпеки.

Захід «Діалоги з NV. Велика цифрова трансформація» у Києві об’єднав представників бізнесу, держави та ІТ-сектору, які обговорили роль технологій у розвитку економіки та оборонних рішень. Пронькін взяв участь у панелі про роль штучного інтелекту в бізнесі разом із представниками Київської школи економіки, EPAM та MacPaw.

Нагадаємо, Metinvest Digital є партнером із цифрової трансформації Групи Метінвест Ріната Ахметова, увійшла до п’ятірки найбільших дочірніх IT-компаній українського бізнесу за версією Forbes Ukraine. Наразі компанія впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів - рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом. Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів. Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками – ERP, CRM, базами даних і вебдодатками, без потреби змінювати наявну інфраструктуру.