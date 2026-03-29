Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся із королем Йорданії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський та Абдалла ІІ детально обговорили ситуацію на Близькому Сході

В Аммані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Йорданії Абдаллою II. Найголовніша тема під час зустрічі – можливе партнерство в безпековій сфері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. Реальність така, що війна змінюється, і тому технології потрібно постійно пристосовувати до нових викликів на полі бою. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що в України є ця система через те, що вже п’ятий рік повномасштабної війни українці змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів.

«Росія просто вдосконалює свою зброю для вбивств, а ми мусимо вдосконалювати наші рішення для захисту. І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, теж могли й нам допомогти посилитися», – акцентував президент.

Володимир Зеленський та Абдалла ІІ детально обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Глава держави наголосив, що Україна засуджує удари з Ірану й те, що ця війна та криза дісталися також Йорданії.

Президент подякував королю за відкритість до діалогу.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, під час турне країнами Перської затоки президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Йорданії.

Як відомо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.

Читайте також:

Теги: росія війна криза українці технології Володимир Зеленський Україна президент Йорданія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередніми даними двоє людей постраждало
Удар по Харкову: російський дрон атакував житловий сектор у Холодногірському районі, є постраждалі
Сьогодні, 12:20
Острів Харг
Reuters: Захоплення острова Харг становитиме ризики для американських військ
27 березня, 03:57
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022»
World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим
26 березня, 14:53
Українська делегація доповіла президенту про можливості та труднощі у перемовинах про мир
Перемовини про мир. Зеленський зустрівся із українською делегацією та розповів про провокацію РФ
24 березня, 13:24
Александр Стубб показав місце свого відпочинку
Президент Фінляндії вразив мережу тим, як він проводить свої вихідні (фото)
23 березня, 11:56
Президент зазначив, що Україна може запропонувати дронові угоди надійним партнерам
Зеленський розповів, скільки фахівців з «шахедів» відправила Україна на Близький Схід
17 березня, 19:20
Трамп прокоментував інформацію про можливу наземну операцію США та Ізраїлю в Ірані
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану
9 березня, 21:48
Ізраїль атакував Раду експертів Ірану під час виборів нового аятоли
Ізраїль атакував топпосадовців Ірану прямо під час обрання наступника Хаменеї
3 березня, 17:26
У 2012 році Чепіков здобув срібло Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед молоді
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату Європи з важкої атлетики
3 березня, 08:19

Політика

Зеленський зустрівся із королем Йорданії
Зеленський зустрівся із королем Йорданії
Уряд спрямував понад 22 млрд грн на фортифікацію критичних об’єктів
Уряд спрямував понад 22 млрд грн на фортифікацію критичних об’єктів
Україна спростувала іранський фейк про удар: що сталось
Україна спростувала іранський фейк про удар: що сталось
Зеленський прибув до Катару
Зеленський прибув до Катару
Пантеон видатних українців: Кирило Буданов готує пропозиції для президента
Пантеон видатних українців: Кирило Буданов готує пропозиції для президента
Володимир Зеленський назвав причину відсутності тристоронніх переговорів
Володимир Зеленський назвав причину відсутності тристоронніх переговорів

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua