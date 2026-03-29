Зеленський зустрівся із королем Йорданії

Володимир Зеленський та Абдалла ІІ детально обговорили ситуацію на Близькому Сході

В Аммані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Йорданії Абдаллою II. Найголовніша тема під час зустрічі – можливе партнерство в безпековій сфері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. Реальність така, що війна змінюється, і тому технології потрібно постійно пристосовувати до нових викликів на полі бою. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що в України є ця система через те, що вже п’ятий рік повномасштабної війни українці змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів.

«Росія просто вдосконалює свою зброю для вбивств, а ми мусимо вдосконалювати наші рішення для захисту. І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, теж могли й нам допомогти посилитися», – акцентував президент.

Володимир Зеленський та Абдалла ІІ детально обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Глава держави наголосив, що Україна засуджує удари з Ірану й те, що ця війна та криза дісталися також Йорданії.

Президент подякував королю за відкритість до діалогу.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, під час турне країнами Перської затоки президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Йорданії.

Як відомо, останніми днями Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом й уклав угоду про оборонне співробітництво, яка передбачає технологічну співпрацю й інвестиції.

Також президент побував в Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі. Раніше він розповідав, що Саудівська Аравія, а також Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт і Сполучені Штати Америки звернулися до України щодо досвіду української ППО.