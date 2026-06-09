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Фонд держмайна знайшов, кому передати «трубу Медведчука»

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Фонд держмайна знайшов, кому передати «трубу Медведчука»
Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок», відомий як «труба Медведчука»
фото з відкритих джерел

Фонд держмайна: після скасування арештів стратегічний актив відновить повноцінну роботу

Фонд державного майна України звернувся до Вищого антикорупційного суду, щоб зняти арешти з українського відрізка нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» – активу, пов'язаного з колишнім нардепом Віктором Медведчуком. Після цього трубопровід передадуть в управління «Укртранснафті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

Що таке «труба Медведчука» і як її повернули державі

Нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок» – стратегічний інфраструктурний об'єкт завдовжки понад 1400 км, що сполучає Україну з Росією та Білоруссю і тягнеться до західного кордону. До його складу входять насосні станції, резервуари, виробничі комплекси та технологічна інфраструктура.

Збудований за радянських часів, трубопровід після проголошення незалежності мав перейти у власність України, проте десятиліттями ним фактично розпоряджалася російська компанія «Транснєфтєпродукт». У 2015 році, за даними слідства, контроль над об'єктом через підприємство «Прикарпатзахідтранс» перебрав Медведчук та його оточення, а прибутки виводились на рахунки пов'язаних зарубіжних компаній.

ФДМУ намагався повернути трубопровід державі з 2011 року. Переламним став позов до Господарського суду Житомирської області у 2021 році: у червні 2023 року суд підтримав Фонд, а 31 січня 2024 року Верховний Суд остаточно закріпив право власності держави на актив.

Чому потрібно знімати арешти, якщо нафтопровід уже державний

Попри завершення судових спорів, на трубопроводі досі діють арешти, накладені ВАКС у 2021 та 2023 роках у рамках кримінального провадження. Вони фактично блокують повноцінне використання об'єкта. Оскільки право власності підтверджено, ФДМУ вважає подальші обмеження зайвими і просить суд їх скасувати.

Щойно арешти знімуть, Фонд офіційно передасть трубопровід в управління АТ «Укртранснафта». Державна компанія фактично управляє цим активом ще з червня 2021 року – тоді вона уклала з АРМА договір строком на п'ять років на транспортування, зберігання та перевалку нафтопродуктів. За цей час «Укртранснафта» перерахувала до бюджету понад 10 млн грн.

У липні 2024 року СБУ та НАБУ оголосили Медведчуку та чотирьом колишнім керівникам «Прикарпатзахідтрансу» підозру в незаконній приватизації нафтопроводу. Кримінальне провадження досі триває.

Нагадаємо, у липні 2024 року «Главком» писав, що СБУ та НАБУ оголосили підозру Медведчуку і його спільникам: їм закидають незаконну приватизацію стратегічного об'єкта у 2015 році та виведення прибутків через пов'язані структури.

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Теги: нафта Віктор Медведчук Україна інфраструктура обмеження

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