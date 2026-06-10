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«Метінвест» увійшов до числа найбільших експортерів України

Новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Метінвест» увійшов до числа найбільших експортерів України

Металургія залишається ключовим джерелом валютної виручки

Українська металургія продовжує залишатися одним із головних джерел валютних надходжень для країни в умовах війни. За підсумками 2025 року група «Метінвест» посіла друге місце у рейтингу найбільших експортерів України, який склало видання NV.

Згідно з дослідженням, «Метінвест» спільно з підприємствами Південний ГЗК та Запоріжсталь забезпечив експорт продукції на 154 млрд грн - це дозволило компанії увійти до числа лідерів українського експорту. До першої п’ятірки найбільших експортерів країни також увійшли аграрні компанії Kernel, МХП, «Бунге Україна» та металургійне підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Загалом 30 найбільших українських компаній та холдингів, які увійшли до рейтингу NV, забезпечили експорт на $15,13 млрд, або близько 635 млрд грн. Це майже 40% усього товарного експорту України.

У виданні наголошують, що такі показники демонструють важливу роль великих експортерів у забезпеченні валютних надходжень, підтримці фінансової стабільності держави та функціонуванні економіки в умовах війни.

Особливе значення для українського експорту зберігає металургійна галузь: попри втрату частини виробничих потужностей після початку повномасштабного вторгнення, металургійні підприємства продовжують забезпечувати валютну виручку, підтримувати робочі місця та формувати значні податкові надходження до бюджету.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у I кварталі 2026 року сплатив 4,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Загалом від початку повномасштабної війни, разом із результатами I кварталу 2026 року, обсяг податкових відрахувань групи сягнув майже 78 млрд грн. Також компанія лишається одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій та вантажного тарифу Укрзалізниці, бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

Теги: експорт металургія

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