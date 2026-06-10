Івано-Франківщина очолила рейтинг найдорожчої землі в Україні

За чотири роки від відкриття ринку землі гектар сільгоспугідь в Україні подорожчав у 1,57 раза

Opendatabot: у квітні 2026 року гектар на Івано-Франківщині коштував майже 247 тис. грн – утричі більше, ніж у середньому по країні

Сільськогосподарська земля в Україні дорожчає навіть під час війни – і регіональний розрив у цінах стає дедалі глибшим. За квітневими даними, Івано-Франківська область очолює рейтинг, де гектар коштує майже 247 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opendatabot.

Де земля найдорожча

За даними квітня 2026 року, десятка найдорожчих областей виглядає так:

Івано-Франківська – 246 873 грн/га;

Львівська – 180 153 грн/га;

Тернопільська – 134 872 грн/га;

Київська – 123 909 грн/га;

Волинська – 100 274 грн/га;

Вінницька – 89 951 грн/га;

Хмельницька – 84 521 грн/га;

Чернівецька – 81 256 грн/га;

Закарпатська – 78 164 грн/га;

Рівненська – 73 809 грн/га.

Дев'ять із десяти найдорожчих областей – західні. Виняток – Київська область, яка тримається на четвертому місці завдяки попиту з боку столичних інвесторів та агробізнесу.

У середньому ціновому діапазоні – Полтавська (74,9 тис. грн/га) та Миколаївська (52,7 тис. грн/га) області. Найдешевша земля – у Сумській, де гектар коштує 43 тис. грн. Це безпосередньо пов'язано з безпековою ситуацією: область межує з Росією і регулярно зазнає обстрілів.

Чому захід так дорого коштує

Причини різні для кожного регіону. На Львівщині – дефіцит пропозиції та висока конкуренція серед покупців. На Тернопільщині – якість ґрунтів: тут одні з найродючіших чорноземів заходу України. На Закарпатті – рекреаційний потенціал та близькість до кордонів ЄС.

Івано-Франківщина поєднує кілька факторів: відносна безпека, туристична привабливість Карпат, активність місцевих інвесторів та обмежена пропозиція якісних ділянок. За даними аналітичної платформи Landmarket Analyzer, саме тут попит найстабільніший протягом усього року.

Загальна картина ринку

З відкриття ринку землі в липні 2021 року до квітня 2026-го в Україні зафіксовано 1,86 млн транзакцій на загальну суму понад 50 млрд грн. За перші чотири місяці 2026 року середня вартість гектара по Україні сягнула 75 138 грн – на 26% більше, ніж роком раніше.

Водночас обсяг фізичних продажів скорочується: у січні–квітні 2026 року продано 82,1 тис. га проти 92,9 тис. га за той самий період 2025-го. Ціни ростуть, але угод стає менше. Піком за ціною став січень 2026 року – тоді середній гектар коштував 95,7 тис. грн.

За прогнозом Інституту аграрної економіки, до кінця 2026 року середня вартість землі в Україні становитиме від 54 до 62 тис. грн/га. За базовим сценарієм ціни зростуть ще на 10–14%.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про ціни на землю за підсумками I кварталу 2026 року: тоді лідерами були Івано-Франківська (179,6 тис. грн/га) та Київська (178,2 тис. грн/га) області. Раніше «Главком» також писав, що Кабмін у квітні знизив нормативну грошову оцінку земель у кількох областях півдня – для зменшення податкового навантаження на агровиробників у прифронтових регіонах.