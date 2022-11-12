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Скандальний ексголова «Укрексімбанку» отримав високу посаду у держкомпанії

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандальний ексголова «Укрексімбанку» отримав високу посаду у держкомпанії
Євген Мецгер у 2021 році опинився в центрі скандалу через напад на журналістів
фото з відкритих джерел

Євген Мецгер був звільнений з посади голови правління «Укрексімбанку» через напад на журналістів

Колишній голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер, якого звільнили восени 2021 року за напад на журналістів, отримав посаду в іншій державній компанії. На сайті «Української фінансової житлової компанії» повідомляється, що з 11 листопада Мецгер – голова її правління.

«Головою правління приватного акціонерного товариства «Українська фінансова житлова компанія» обрано Євгена Мецгера. Таке рішення наглядова рада товариства ухвалила сьогодні, 11 листопада, на своєму засіданні», – йдеться в повідомленні.

Скандальний ексголова «Укрексімбанку» отримав високу посаду у держкомпанії фото 1

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Нагадаємо, 4 жовтня 2021 року у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

12 жовтня того ж року наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

Голосіївський районний суд Києва призначив колишньому голові правління «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру штраф у розмірі 3400 грн за напад на журналістів проєкту. 

Теги: Євген Мецгер Укрексімбанк

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