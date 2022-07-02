На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото

Заповнюваність залів у новому закладі менше ніж 50% в обідній час

Після офіційного виходу McDonald's Росія відкрила власну мережу закладів швидкого харчування під несподівано назвою «Вкусно и точка». Та чи популярна вона серед простого люду? Читачі «Главкому» у Росії побували у ресторані на Маршала Жукова в Москві. Тут є дитяча кімната та сервіс МакАвто, утім, людей зовсім небагато. Ціни у «Вкусно и точка» вищі, ніж були у McDonald's, однак не дуже значно.

Ціни McDonald's/«Вкусно и точка» (в рублях):

Чіз – 50/59

Біг тейсті – 249/Біг спешл – 269

Роял де люкс – 165/Гранд де люкс – 189

Подвійний роял – 219/Подвійний гранд – 245

Роял – 145/Гранд – 164

Чікенбургер – 50/59

Гамбургер – 48/55

Філе о Фіш – 153/Фішбургер – 179

Картопля Фрі – 48/79

Вишневий пиріжок 50/59

Пиріжок Лісові ягоди –59/Чорна смородина – 69 (зараз інший сезонний пиріжок)

Вафельний ріжок 29/39

Морозиво 70/84.

Заповнюваність залів у новому закладі на око – менше 50% в обідній час вихідного дня. Черг біля кас, як це було раніше, немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї. Ця історія вже спровокувала лавину мемів і жартів.

Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну компанія McDonald's повідомила 16 травня. Після виходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор.

Після заяви про завершення роботи компанії McDonald`s у Росії, колишні працівники цієї мережі почали продавати власну уніформу.