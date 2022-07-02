На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
Заповнюваність залів у новому закладі менше ніж 50% в обідній час
Після офіційного виходу McDonald's Росія відкрила власну мережу закладів швидкого харчування під несподівано назвою «Вкусно и точка». Та чи популярна вона серед простого люду? Читачі «Главкому» у Росії побували у ресторані на Маршала Жукова в Москві. Тут є дитяча кімната та сервіс МакАвто, утім, людей зовсім небагато. Ціни у «Вкусно и точка» вищі, ніж були у McDonald's, однак не дуже значно.
Ціни McDonald's/«Вкусно и точка» (в рублях):
- Чіз – 50/59
- Біг тейсті – 249/Біг спешл – 269
- Роял де люкс – 165/Гранд де люкс – 189
- Подвійний роял – 219/Подвійний гранд – 245
- Роял – 145/Гранд – 164
- Чікенбургер – 50/59
- Гамбургер – 48/55
- Філе о Фіш – 153/Фішбургер – 179
- Картопля Фрі – 48/79
- Вишневий пиріжок 50/59
- Пиріжок Лісові ягоди –59/Чорна смородина – 69 (зараз інший сезонний пиріжок)
- Вафельний ріжок 29/39
- Морозиво 70/84.
Заповнюваність залів у новому закладі на око – менше 50% в обідній час вихідного дня. Черг біля кас, як це було раніше, немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї. Ця історія вже спровокувала лавину мемів і жартів.
Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну компанія McDonald's повідомила 16 травня. Після виходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор.
Після заяви про завершення роботи компанії McDonald`s у Росії, колишні працівники цієї мережі почали продавати власну уніформу.