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  4. На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
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    Соціум

    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото

    &laquo;Вкусно и точка&raquo; не вельми популярний серед росіян - На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    «Вкусно и точка» не вельми популярний серед росіян
    фото: glavcom.ua

    Заповнюваність залів у новому закладі менше ніж 50% в обідній час

    Після офіційного виходу McDonald's Росія відкрила власну мережу закладів швидкого харчування під несподівано назвою «Вкусно и точка». Та чи популярна вона серед простого люду? Читачі «Главкому» у Росії побували у ресторані на Маршала Жукова в Москві. Тут є дитяча кімната та сервіс МакАвто, утім, людей зовсім небагато. Ціни у «Вкусно и точка» вищі, ніж були у McDonald's, однак не дуже значно.

    Ціни McDonald's/«Вкусно и точка» (в рублях):

    • Чіз – 50/59
    • Біг тейсті – 249/Біг спешл – 269
    • Роял де люкс – 165/Гранд де люкс – 189
    • Подвійний роял – 219/Подвійний гранд – 245
    • Роял – 145/Гранд – 164
    • Чікенбургер – 50/59
    • Гамбургер – 48/55
    • Філе о Фіш – 153/Фішбургер – 179
    • Картопля Фрі – 48/79
    • Вишневий пиріжок 50/59
    • Пиріжок Лісові ягоди –59/Чорна смородина – 69 (зараз інший сезонний пиріжок)
    • Вафельний ріжок 29/39
    • Морозиво 70/84.

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    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото
    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото

    Заповнюваність залів у новому закладі на око – менше 50% в обідній час вихідного дня. Черг біля кас, як це було раніше, немає.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї. Ця історія вже спровокувала лавину мемів і жартів.

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    Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну компанія McDonald's повідомила 16 травня. Після виходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор.

    Після заяви про завершення роботи компанії McDonald`s у Росії, колишні працівники цієї мережі почали продавати власну уніформу.

    Читайте також: «Жри и точка»: соцмережі глузують над «новим McDonald's» в Росії (фото)
    Теги: росія окупанти війна ринок ціни Україна харчування окупація час #stoprussia
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    На могилі McDonald's. Чим Росія замінила найвідоміший фастфуд: ціни та фото