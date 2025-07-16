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«Сталева мрія» в Римі: на URC презентували унікальні проєкти відбудови українських міст

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Сталева мрія» в Римі: на URC презентували унікальні проєкти відбудови українських міст

«Ми пропонуємо не лише ідеї, а покроковий план дій»: Метінвест презентував на URC унікальні проєкти відбудови українських міст

Компанія Метінвест представила чотири унікальні концепції відновлених кварталів «Сталева Мрія» – для Бахмута, Маріуполя, Тростянця та Глухова. Їх презентували на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі. 

Під час конференції три з чотирьох концепцій – Бахмут-Гоща, Маріуполь-Біла Церква та Тростянець – були представлені у Римі безпосередньо мерами міст у павільйоні Громад. Вони стали платформою для перемовин з донорами, фондами та потенційними інвесторами. Проєкт викликав зацікавленість: уже призначено серію зустрічей з представниками державних інституцій та міжнародних структур, які розглядають можливість підтримки його реалізації.

«Для Тростянця «Сталева Мрія» – це потужний та дієвий інструмент, який дозволив нам вийти на новий рівень переговорів з міжнародними партнерами. Наявність такого детального плану – це саме те, чого очікують від нас на міжнародній арені. Цей підхід має потенціал стати драйвером для всієї Сумської області», – каже Юрій Бова, мер Тростянця.

Як відомо, «Сталева Мрія» – це універсальна концепція, яка дає змогу швидко й безпечно відновити інфраструктуру. Вона базується на трьох сталевих технологіях: модуль, каркас і платформа.  Фахівці компанії розробили понад 200 типових проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які вже можна втілювати у життя.

Тетяна Скрипка, керівниця напряму зовнішніх проєктів Метінвест Січсталі, показала, як втілюються проєкти «Сталевої мрії» на практиці. Зокрема, у Глухові буде реалізована концепція «Коло життя» – в ній передбачені паркові зони, які об’єднують людей та інтегрують освіту з природою. У Тростянці – «Точка єдності», яка об’єднає промислову, культурну та екологічну спадщину міста в єдину екосистему. 

Для переселенців із Маріуполя у Білій Церкві Метінвест розробив концепцію «Лінії життя» – це тематичні шляхи, які перетворюють простір на живу соціальну мережу. А для громади Бахмута в Гощі – відтворення ідентичності рідного міста за допомогою знайомого зонування та символічних елементів, як-от Алея Троянд. Проектування цих кварталів стартує вже в цьому році.

Метінвест пропонує повноцінну дорожню карту для громад – від концепції до експлуатації. Компанія надає не лише типові проєкти, а й допомогу у пошуку фінансування, оформленні документації та запуску будівництва.

«Ми не пропонуємо лише ідеї. Ми пропонуємо чіткий, покроковий план дій і відкриту платформу партнерства», – підкреслила Тетяна Скрипка.

Теги: бізнес

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