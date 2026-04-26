Валютні обмеження ускладнюють міжнародну діяльність бізнесу і потребують пом'якшення – юрист

glavcom.ua
Пом’якшення валютних обмежень розглядається як один із ключових кроків
«Дуже серйозний виклик – валютні обмеження», – зазначає Лещенко

Українському бізнесу необхідне поступове пом’якшення валютних обмежень, встановлених Національним банком, адже вони створюють додаткові бар’єри для зовнішньоекономічної діяльності та підвищують фінансові ризики компаній. Про це заявив адвокат, керуючий партнер юридичної компанії Олександр Лещенко.

За його словами, в умовах війни бізнес і без того працює під значним тиском – від кадрового дефіциту до логістичних і операційних обмежень. Водночас валютне регулювання стає окремим фактором, який ускладнює роботу компаній, особливо тих, що орієнтовані на зовнішні ринки.

«Також дуже серйозний виклик – валютні обмеження. Вони ускладнюють зовнішньоекономічну діяльність, роблять міжнародні платежі дорожчими і складнішими, створюють втрати на курсовій різниці. Для компаній, які працюють із зовнішніми ринками, це теж окремий фактор ризику», – зазначив Лещенко.

Він підкреслив, що в умовах зростаючого фіскального та регуляторного навантаження валютні обмеження посилюють загальний тиск на легальний бізнес і знижують його конкурентоспроможність на міжнародних ринках.

У цьому контексті пом’якшення валютних обмежень розглядається як один із ключових кроків для підтримки зовнішньоекономічної діяльності, зниження витрат на міжнародні операції та покращення умов для розвитку експорту.

Нагадаємо, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко заявила, що пом’якшення валютних обмежень розглядається як один із ключових кроків підтримки експорту та підвищення інвестиційної привабливості України.

