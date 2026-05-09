Свириденко відвідала Херсонщину та Миколаївщину

Прем’єр-міністерка анонсувала нові гроші на захист доріг, підготовку до зими та підтримку прифронтових регіонів

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко здійснила робочий візит до Херсонської та Миколаївської областей. Під час поїздки урядовці зосередилися на питаннях захисту логістики, критичної інфраструктури, підготовки до опалювального сезону, а також підтримки медиків, підприємців та аграріїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави уряду.

«Прифронтові регіони – у фокусі роботи Уряду. Під час робочої поїздки у Херсонську та Миколаївську області зосередилися на захисті логістики і критичної інфраструктури, підготовці до зими, підтримці медиків регіону та можливостях для підприємців і аграріїв», – заявила Свириденко.

За словами прем’єр-міністерки, уряд разом із Херсонською ОВА посилює захист автомобільних шляхів, які мають критичне значення для евакуації населення, оборони та роботи громад.

«Буде виділено 96 млн грн. на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних трасах. Спрямуємо 3,5 млрд грн додаткової дотації на ремонти прифронтових доріг», – повідомила глава уряду.

Окрему увагу під час візиту приділили підготовці до наступного опалювального сезону. У межах Планів стійкості урядовці оглянули будівництво захисних споруд для енергетичної інфраструктури та об’єктів водопостачання.

Також уряд планує продовжити підтримку медичних закладів та медиків у прифронтових областях.

«Продовжуємо виплати медзакладам залежно від кількості персоналу та разом з областю розробляємо програму житлової підтримки», – зазначила Свириденко.

Під час поїздки прем’єр-міністр також відвідала освітній простір PROSTIR Херсон, який працює на базі однієї зі шкіл.

«Дякую всім вчителям і вихователям, які працюють з дітьми в умовах безпекових загроз, підтримують їхній розвиток і ментальне здоров’я», – заявила глава уряду.

Крім цього, уряд анонсував нові програми підтримки для підприємців та аграріїв регіону, а також розвиток системи зрошення земель.

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд підготував зміни до Державного бюджету України на 2026 рік для посилення сектору безпеки та оборони. За її словами, рішення стало можливим після погодження позики Європейського Союзу обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки.

У Кабміні заявили, що цього року Україна очікує отримати 45 млрд євро міжнародної підтримки. Із них €31,8 млрд планують спрямувати на оборону та безпеку, а ще €13,2 млрд – на покриття дефіциту державного бюджету.