Ринок електроенергії загруз у боргах: вирішити проблему зможе лише держава – Верещинська

Без політичних рішень боргова криза в енергетиці не зрушить з місця – Верещинська

На ринку електроенергії накопичилися значні борги, які формують цілий ланцюг неплатежів між різними учасниками. Про це заявила директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська.

«Дійсно, це, мабуть, найвідоміший факт про ринок електроенергії – на ньому є борги. Причому це такий великий ланцюг боргів з різними стейкхолдерами, де насправді виробники з відновлюваної енергетики стоять аж в самому кінці, є однією з останніх ланок», – сказала Верещинська.

Вона зауважила, що Міністерство енергетики вже працює над пошуком рішень.

«Нещодавно ми мали приємність бути на спільній зустрічі з новопризначеною міністеркою енергетики, це питання було піднято, звісно що, на цій зустрічі, і вона нас запевнила, що у міністерства вже є проєкт дорожньої карти для вирішення загалом питань боргів на ринку електроенергії. Ми не бачили цю дорожню карту, тому я не можу її коментувати жодним чином, але принаймні той факт, що міністерство, звісно, в курсі про цю проблему, і ми би точно хотіли її якомога швидше вирішити», – підкреслила директорка ЄУЕА.

Разом із тим експертка наголосила, що це питання є надзвичайно політизованим.

«Більшість з цих боргів, а точніше – питання їх вирішення, це дуже політизоване питання, тому для його вирішення, найбільш вірогідно, знадобиться дуже багато політичної волі на різних рівнях, і тут ми лише будемо сподіватися», – зазначила Верещинська.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що боргова проблема впливає на здатність енергетичних компаній відновлювати інфраструктуру після російських ударів.