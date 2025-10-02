Обмін полоненими, збій в роботі «Укрзалізниці». Головне за 2 жовтня
Унаслідок обміну з російського полону повернулися 205 військових та цивільних
Україна повернула з полону 205 людей, у роботі «Укрзалізниці» стався збій, у Кривому Розі чоловік порізав ножем військовослужбовців ТЦК. «Главком» склав добірку новин 2 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:
Наглядова рада передумала звільняти Зайченка з посади голови «Укренерго»
Наглядова рада «Укренерго» продовжила роботу Віталія Зайченка як голови правління компанії. Правління компанії «Укренерго» залишається в тому ж складі як і було.
Своєю чергою Міністерство енергетики наголосило, що разом з наглядовою радою НЕК «Укренерго» узгодили подальші пріоритети роботи компанії для гарантування стабільності української електроенергетичної системи у воєнний час. «Міненерго вітає рішення наглядової ради щодо продовження роботи Віталія Зайченка як голови правління компанії НЕК «Укренерго». Також виконання наглядовою радою рішення Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і врахування позиції регулятора (НКРЕКП) та суду», – зазначає відомство.
Україна повернула з полону 205 людей
З російської неволі повернулося 185 українських захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. 183 звільнених – рядові й сержанти, а двоє – офіцери. Із захисниками також повернулося 20 цивільних.
Майже всі звільнені перебували у неволі з 2022 року. З полону вдалося повернути представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Багато з них – це захисники Маріуполя. Найстаршому звільненому військовому – 59 років, наймолодшому – 26 років. Наймолодшому звільненому цивільному українцю 25 років, а найстаршому – 60 років.
Нападнику на велосипедиста у Києві висунуто додаткові обвинувачення і затримано
Правоохоронці затримали водія автомобіля Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста та залишив його на узбіччі без свідомості. Спочатку його звинуватили в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Тепер йому ще інкримінують залишення людини в небезпеці.
Правоохоронці затримали водія позашляховика Mercedes у Білій Церкві. Після того як водій завдав три удари в обличчя велосипедисту, від яких той втратив свідомість та впав, нападник відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та залишив у непритомному стані. Сам підозрюваний поїхав з місця конфлікту.
У роботі «Укрзалізниці» стався збій
У роботі офіційного сайту та мобільного додатку «Укрзалізниці» сьогодні, 2 жовтня, стався масштабний збій, через який було неможливо зайти на платформи для купівлі квитків, перевірки розкладу чи управління бронюваннями. Станом на 16:15 роботу сервісів відновлено.
За словами компанії, причиною збою стало пошкодження в роботі в інтернет-провайдера «Укрзалізниці». Тимчасово були недоступні онлайн-сервіси компанії.
У Кривому Розі чоловік порізав ножем військовослужбовців ТЦК
Уранці 2 жовтня у Кривому Розі під час перевірки документів чоловік напав на представників ТЦК. Він дістав холодну зброю та завдав поранень нею двом військовослужбовцям.
Чоловік поранив ножем 53-річного та 36-річного військових та втік з місця події. Поранених представників ТЦК було оперативно доставлено до лікарні. Один із поранених перебуває у важкому стані.
Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 ККУ – «Умисне тяжке тілесне ушкодження», санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Особу нападника встановлено.
