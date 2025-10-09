Головна Гроші Бізнес
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
З початку війни собівартість будівництва житла зросла майже удвічі

7 жовтня у Києві відбулась ЛУН Conference 2025, де експерти, девелопери, рієлтори та інвестори в нерухомість обговорювали ринок житла станом на сьогодні та чого очікувати найближчими роками. Зійшлися на думці, що ціна за один квадратний метр з 2026 року суттєво дорожчатиме, через подорожчання цін на будівельні матеріали й енергоносії, дефіцит робочої сили, підвищення собівартості будівництва.

З початку війни собівартість будівництва житла зросла майже удвічі. А на кожні п’ять об’єктів зданих в експлуатацію припадає лише один новий старт будівництва.

Голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов, виступаючи на панелі, показав наочно статистику змін на ринку.

Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти фото 1
джерело: Держстат, аналітика Української асоціації девелоперів

«Обсяг нового будівництва в Україні падає. Ми стоїмо на порозі дефіциту пропозиції. У Києві це вже лякаючий тренд. До того ж, держава створює додатковий попит завдяки програмам єОселя та єВідновлення. Мінрегіон вже отримав доручення забезпечити відновлення для 180 тисяч сімей – по 2 мільйони гривень на кожну. Також у бюджеті передбачено збільшення фінансування програми єВідновлення на 2026 рік. Відповідно, пропозиція скоротиться. Тому якщо ви плануєте придбати житло – зараз найкращий час», – наголосив Євген Фаворов.

За словами Євгена вартість квадратного метра неминуче зростатиме, адже поточна собівартість будівництва вже наблизилися до рівня, який майже не залишає бізнесу маржі.

Бізнес-директорка ЛУН Ольга Петросюк додала, що за даними порталу ЛУН, кількість квартир у нових проєктах скоротилася утричі порівняно з 2021 роком.

У регіонах ситуація різна: у Львові ринок поки стабільніший, але загальна тенденція очевидна – нові проєкти не запускаються, а банківське кредитування практично відсутнє. Все більше компаній фінансують будівництво власними коштами, адже державні іпотечні програми охоплюють лише невелику частину покупців.

Девелопери одностайно погодились з тим, що ринок продовжуватиме зростати, але у нових умовах. Кількість гравців зменшиться, а якість послуг зростатиме, як і ціна на квадратний метр.

